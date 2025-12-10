Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Šport

Flamengo si zahrá o účasť vo finále v Interkontinentálnom pohári FIFA

.
Luiz Araujo z Flamenga (vľavo) bojuje o loptu s Carlosom Rodriguezom z Cruz Azul počas zápasu Interkontinentálneho pohára FIFA medzi Cruz Azul a Flamengo v katarskej Dauhe v stredu 10. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Víťaz sobotnej konfrontácie si zabezpečí právo hrať s Parížom Saint-Germain o víťaznú trofej.

Autor TASR
Al-Raján 10. decembra (TASR) - Futbalisti brazílskeho Flamenga zvíťazili v 2. kole Interkontinentálneho pohára FIFA nad mexickým tímom Cruz Azul 2:1 a postúpili do súboja o finále. V ňom narazia na egyptský FC Pyramids, tento zápas je na programe v sobotu 13. decembra o 18.00 SEČ.

Víťaz sobotnej konfrontácie si zabezpečí právo hrať s Parížom Saint-Germain o víťaznú trofej. Finále je na programe v stredu 17. decembra o 18.00 SEČ v Al-Rajáne v Katare na štadióne Ahmeda bin Aliho.

Šampión európskej Ligy majstrov bol nasadený priamo do finále, vlani bojoval o trofej Real Madrid. Zverenci vtedajšieho kouča Carla Ancelottiho zdolali v katarskom Lusaile mexický klub CF Pachuca 3:0 po zásahoch Kyliana Mbappeho, Rodryga a Viniciusa Juniora.

Interkontinentálny pohár FIFA 2. kolo:

Cruz Azul - Flamengo 1:2 (1:1)
Góly: 44. Sanchez - 15. a 71. de Arrascaeta
/Flamengo postúpilo do play off o finále/
.

Neprehliadnite

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci