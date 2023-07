Flamengo ukončilo zmluvu s Vidalom, má prestúpiť do Paranaense

Rio de Janeiro 13. júla (TASR) - Brazílsky futbalový klub Flamengo vo štvrtok predčasne ukončil zmluvu s Čiľanom Arturom Vidalom. Agentúra AP s odvolaním sa na miestne médiá informuje, že tridsaťšesťročný stredopoliar sa pripojí k Athleticu Paranaense. Vidal ani klub z juhu Brazílie sa k prípadnému prestupu nevyjadrili.



Vidal prišiel do Flamenga minulý rok, no na ihrisku strávil málo času. Minuloročný víťaz Copa Libertadores vo vyhlásení uviedol, že jeho fanúšikovia sú bývalému hráčovi Juventusu, Barcelony či Bayernu Mníchov vďační. Vidal odohral od príchodu do Flamenga 21 zápasov, v ktorých strelil dva góly.