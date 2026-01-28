< sekcia Šport
Flamengo zaplatilo za Paquetu rekordnú sumu v Južnej Amerike
Autor TASR
Rio de Janeiro 28. januára (TASR) - Brazílsky futbalový klub Flamengo v stredu získal stredopoliara Lucasa Paquetu z West Hamu za 42 miliónov eur, čo je nový prestupový rekord v Južnej Amerike.
„West Ham United môže potvrdiť, že Lucas Paqueta dostal povolenie podstúpiť lekársku prehliadku a prediskutovať osobné podmienky s brazílskym klubom Flamengo po tom, čo bola dohodnutá suma za jeho trvalý prestup,“ uviedol klub vo vyhlásení.
Dvadsaťosemročného Brazílčana v júli zbavili obvinení z manipulácie so zápasmi, ktorým čelil a údajne mu pred dvoma rokmi znemožnili prestup do Manchesteru City. V prebiehajúcej sezóne odohral za West Ham 19 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil päť gólov a na jeden prihral.
Vo Flamengu odštartoval profesionálnu kariéru, v rokoch 2019 odišiel do AC Milána a o rok neskôr do Lyonu, odkiaľ prestúpil v lete 2022 do West Hamu. V brazílskom drese odohral 61 zápasov a strelil dvanásť gólov. Informovala agentúra AFP.
