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Flames aktivovali Honzeka z listiny zranených, poslali ho na farmu
Honzek sa vracia do súťažnej akcie po zranení dolnej časti tela, pre ktoré absentoval vyše mesiac.
Autor TASR
Calgary 10. novembra (TASR) - Vedenie klubu NHL Calgary Flames aktivovalo v stredu slovenského hokejistu Samuela Honzeka z listiny zranených hráčov. Následne ho poslalo do farmárskeho tímu Calgary Wranglers, ktorý účinkuje v nižšej zámorskej súťaži AHL. Flames o tom informovali na sociálnej sieti X.
Honzek sa vracia do súťažnej akcie po zranení dolnej časti tela, pre ktoré absentoval vyše mesiac. V utorok absolvoval s Flames prvý kompletný tréning na ľade, trénoval však s extra hráčmi mimo štyroch formácií.
Dvadsaťjedenročný krídelník sa naposledy objavil v zostave „plameňov“ 9. októbra v zápase s Coloradom (3:7). Následne ho klub zapísal na listinu zranených hráčov. Jeho zdravotný stav posudzovali lekári z týždňa na týždeň.
Honzek má smolu na zranenia v úvodoch ročníkov. Na začiatku sezóny 2024/25 ho vyradil otras mozgu, ktorý utrpel po hite od Connora Murphyho v zápase s Chicagom. Vlani po nešťastnej kolízii so spoluhráčom Mikaelom Backlundom musel už v novembri absolvovať operáciu ramena, po ktorej prišiel o zvyšok sezóny v NHL i o účasť na olympijskom turnaji v Miláne. Tento rok ho vyradilo bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré stihol nastúpiť len v štyroch stretnutiach bez bodového zisku. V priemere odohral vyše 15:39 min. V NHL debutoval v sezóne 2024/2025, celkovo si pripísal v profilige 27 štartov s bilanciou dva góly a dve asistencie.
Honzek sa vracia do súťažnej akcie po zranení dolnej časti tela, pre ktoré absentoval vyše mesiac. V utorok absolvoval s Flames prvý kompletný tréning na ľade, trénoval však s extra hráčmi mimo štyroch formácií.
Dvadsaťjedenročný krídelník sa naposledy objavil v zostave „plameňov“ 9. októbra v zápase s Coloradom (3:7). Následne ho klub zapísal na listinu zranených hráčov. Jeho zdravotný stav posudzovali lekári z týždňa na týždeň.
Honzek má smolu na zranenia v úvodoch ročníkov. Na začiatku sezóny 2024/25 ho vyradil otras mozgu, ktorý utrpel po hite od Connora Murphyho v zápase s Chicagom. Vlani po nešťastnej kolízii so spoluhráčom Mikaelom Backlundom musel už v novembri absolvovať operáciu ramena, po ktorej prišiel o zvyšok sezóny v NHL i o účasť na olympijskom turnaji v Miláne. Tento rok ho vyradilo bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré stihol nastúpiť len v štyroch stretnutiach bez bodového zisku. V priemere odohral vyše 15:39 min. V NHL debutoval v sezóne 2024/2025, celkovo si pripísal v profilige 27 štartov s bilanciou dva góly a dve asistencie.