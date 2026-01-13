< sekcia Šport
Flames poslali Pospíšila na kondičný pobyt do AHL
Na základe kolektívnej zmluvy môže hráč v rámci kondičného pobytu zostať v AHL šesť dní, respektíve odohrať tri zápasy.
Autor TASR
Calgary 13. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil by sa mal po zdravotných problémoch čoskoro vrátiť do zápasového diania. Jeho klub NHL Calgary Flames ho v utorok formálne zapísal na listinu dlhodobo zranených hráčov a následne ho poslal do AHL, kde v tíme Calgary Wranglers absolvuje kondičný pobyt. Na farme by sa mal rozohrať pred očakávaným návratom do zostavy Flames.
Na základe kolektívnej zmluvy môže hráč v rámci kondičného pobytu zostať v AHL šesť dní, respektíve odohrať tri zápasy. Jeho pôsobenie v nižšej zámorskej súťaži sa môže ešte predĺžiť o ďalšie dve stretnutia, ak si to situácia vyžaduje, pripomenul portál Daily Faceoff.
Dvadsaťšesťročný Pospíšil nedohral 1. októbra prípravný zápas s Vancouverom po zásahu do tváre v šarvátke po prerušení hry. Spočiatku sa zdalo, že nejde o nič vážne, no sezónu napokon začal na listine zranených hráčov a mimo zostavy Calgary je dodnes. Podľa kanadských médií už slovenský útočník začal s individuálnym tréningom na ľade, pričom postupne zvyšuje zaťaženie. Kanadský klub zatiaľ neprezradil termín jeho návratu do zápasovej akcie, ale pozitívne správy pred pár dňami potvrdil aj generálny manažér „plameňov" Craig Conroy.
Flames neprezradili, s akým zranením sa Pospíšil vyrovnáva, ale pri jeho histórii otrasov mozgu boli obavy, či nejde o podobný problém aj teraz. V každom prípade je klub opatrný a nechce návrat slovenského útočníka uponáhľať. Pospíšil je známy svojou tvrdou hrou, v minulej sezóne zaznamenal 301 hitov a vytvoril klubový rekord. V lete predĺžil zmluvu s Calgary o ďalšie tri roky. V NHL celkovo odohral 144 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a nazbieral 49 bodov. V minulej sezóne si v drese Flames pripísal 81 stretnutí s bilanciou 4+21. Martin Pospíšil je aj v nominácii slovenskej reprezentácie na olympijský turnaj v Miláne.
