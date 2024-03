Flames vyradili zo sady dresov č.34, ktoré nosil brankár Kiprusoff

Calgary 3. marca (TASR) - Miikka Kiprusoff sa stal štvrtým hráčom v histórii Calgary Flames, ktorého číslo vyradil tento zámorský hokejový klub NHL zo sady dresov. Fínsky brankár nosil na drese číslo 34. Viac ako štyridsaťminútová slávnosť na jeho počesť sa konala pred zápasom s Pittsburghom Penguins.



"Bolo to úžasné, užil som si to. Je to pre mňa obrovská česť a som za to veľmi vďačný," povedal pre nhl.com Kiprusoff, ktorého v Scotiabank Saddledome sprevádzali synovia Aaro a Oskar, brat Marko s synovec Luka. Na oslave nechýbali ani jeho bývalí spoluhráči Jamie McLennan, Craig Conroy, Jarome Iginla, Martin Gelinas, Dion Phaneuf, Robyn Regehr, Rhett Warrener a bývalý generálny manažér a tréner Darryl Sutter.



Pred Kiprusoffovou 34-kou vyradili Flames zo sady dresov čísla 9 (Lanny McDonald), 12 (Iginla) a 30, ktoré nosil tiež brankár Mike Vernon. Iginla a Vernon boli osobne v hale, McDonald sa nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. "Bol som trocha nervózny, ale zvládol som to. Bol to fantastický večer," dodal 47-ročný Kiprusoff, ktorý chytal za Flames v rokoch 2003-2013 a stále drží klubové rekordy v počte víťazstiev (305), shutoutov (41), priemere inkasovaných gólov (2,46), úspešnosti zásahov (91,3 percenta) a odchytaných zápasov (576).



Do Calgary prišiel 16. novembra 2003 zo San Jose výmenou za výber v 2. kole draftu 2005 (pozn.: Sharks si vyhrali Marca-Edouarda Vlasica). Trikrát bol finalista Vezinovej trofeje a v roku 2006 získal toto ocenenie pre najlepšieho brankára sezóny v NHL.



"Kipper" sa stal siedmym fínskym hokejistom, ktorého dres vyradili zo sady niektorý z klubov NHL. Rovnakej pocty sa dočkali Jari Kurri (Edmonton Oilers), Teppo Numminen (Arizona Coyotes), Teemu Selänne (Anaheim Ducks), Jere Lehtinen (Dallas Stars), Pekka Rinne (Nashville Predators) a Mikko Koivu (Minnesota Wild).