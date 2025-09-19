< sekcia Šport
ZAPLETALOVÁ ZÍSKALA BRONZ NA 400 M PREK. V NÁRODNOM REKORDE
Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, kedy v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.
Autor TASR
Tokio 19. septembra (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu bronzovú medailu v behu na 400 m prekážok v národnom rekorde 53,00 s. Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, kedy v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.