ZAPLETALOVÁ ZÍSKALA BRONZ NA 400 M PREK. V NÁRODNOM REKORDE

Slovenka Emma Zapletalová (vľavo) pózuje s bronzovou medailou po finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu v piatok 19. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, kedy v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.

Autor TASR
Tokio 19. septembra (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu bronzovú medailu v behu na 400 m prekážok v národnom rekorde 53,00 s. Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, kedy v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.

Zľava Američanka Jasmine Jonesová, Slovenka Emma Zapletalová a Holanďanka Femke Bolová počas finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu v piatok 19. septembra 2025.
Foto: TASR/AP
