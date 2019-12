Slovenský biatlonový zväz má nového prezidenta, Petra Vozára

Osrblie 28. decembra (TASR) – Slovenský biatlonový zväz zvolil na svojom sobotňajšom mimoriadnom Valnom zhromaždení v Osrblí nového prezidenta. Stal sa ním Peter Vozár, ktorý získal z 96 platných hlasov 74.



Delegáti VZ zároveň zvolili viceprezidenta pre technické záležitosti Radovana Šimočka a za predsedníčku disciplinárnej komisie Janu Gerekovú.



"Teší ma veľká podpora klubov. Mojím cieľom je spájať a nie rozdeľovať hnutie. Mám mandát na dva roky a počas neho nebude poberať plat, keďže zväz sa nenachádza v dobrej finančnej pozícii," povedal tridsaťštyriročný bývalý reprezentant.



Vozár bol v sobotu jediný kandidát na uvoľnený post po odchode predchádzajúceho prezidenta Tomáša Fuska, ktorého odvolali delegáti na novembrovom mimoriadnom valnom zhromaždení.



Ako dôvod uviedli nespokojnosť s jeho riadením zväzu. Na to zareagoval odstúpením z funkcie viceprezidenta pre technické záležitosti Ondrej Kosztolányi. Prezídium SZB následne poverilo dočasným vedením zväzu do volieb viceprezidentku pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov Jaroslavu Laukovú a generálnou sekretárkou sa stala Zuzana Donovalová.



O uvoľnený post prezidenta sa zaujímal aj Rene Bevelaqua, no ten sa svojej kandidatúry vzdal pred týždňom v prospech Vozára pre podobnosť ich vízií a programu, zároveň mu verejne vyjadril plnú podporu. Kluby a členovia zväzu mohli navrhnúť kandidáta na prezidenta SZB do 14. decembra. Najviac klubov navrhlo Vozára - bývalého biatlonistu, v súčasnosti podnikateľa a manažéra v oblasti reklamy a marketingu.