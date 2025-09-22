Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro

Na snímke slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky jednotlivcov v kategórii žien do 23 rokov (22,6 km) na MS v cestnej cyklistike v meste Kigali 22. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Pre Chladoňovú je to vyrovnanie umiestnenia z predchádzajúcej edície svetového šampionátu, vo švajčiarskom Zürichu skončila druhá v individuálnej časovke v kategórii junioriek.

Kigali 22. septembra (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala na majstrovstvách sveta v Rwande striebro v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Zlato suverénnym spôsobom získala Britka Zoe Bäckstedtová. Druhá slovenská zástupkyňa Sofia Ungerová finišovala na 24. pozícii.

Osemnásťročná členka tímu Visma Lease a Bike a úradujúca majsterka Slovenska ukázala svoju silu a formu už na prvom medzičase na méte 10,6 km, kde bola dlhú dobu suverénne najrýchlejšia a jej priebežný čas bol tesne pod 17 minút. V ďalšom priebehu dokázala zrýchľovať a s časom 32:47,01 minúty prišla do cieľa individuálnej časovky na priebežnej prvej priečke.

Na snímke slovenská cyklistka Viktória Chladoňová (vľavo) počas časovky jednotlivcov v kategórii žien do 23 rokov (22,6 km) na MS v cestnej cyklistike v meste Kigali 22. septembra 2025.
Foto: TASR/AP


Ako sa neskôr ukázalo, po taktickej stránke to bola vynikajúca jazda v podaní slovenskej reprezentantky, nad jej sily bola len Bäckstedtová, ktorá prišla do cieľa s náskokom 1:50,85 min. Bronz získala Federica Venturelliová z Talianska (+2:11,58).
