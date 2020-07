Zápas Ligy národov 2020/2021 Slovensko - Česko bude bez divákov

Bratislava 28. júla (TASR) - Zápas futbalovej Ligy národov 2020/2021 Slovensko - Česko sa 4. septembra na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave uskutoční bez divákov. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na základe nariadenia Európskej futbalovej únie (UEFA).



SFZ minulý týždeň oznámil, že derby s Českom sa uskutoční v Bratislave s úvodným výkopom o 20.45 h. Na základe nariadenia UEFA platí, že všetky zápasy A-tímov pod jej patronátom sa vzhľadom na situáciu s pandémiou koronavírusu budú hrať pred prázdnymi tribúnami. Až do odvolania sa to týka všetkých stretnutí vrátane Ligy národov, v ktorej sa zverenci trénera Pavla Hapala predstavia v 2. skupine B-divízie. Okrem Česka sú ich súpermi Izrael a Škótsko.



"Aby sa súťaže UEFA mohli hrať v bezpečnom prostredí pre zainteresovaných, teda vrátane hráčov, personálu a všetkých ostatných profesií zapojených do organizácie zápasov, UEFA vypracovala protokol o spoľahlivých postupoch pri cestovaní a prevádzkovaní štadiónov. V ňom sú uvedené lekárske a prevádzkové zásady a smernice pre zápasy riadené UEFA. Na mieste konania zápasu sa bude klásť dôraz na bezpečnú vzdialenosť, hygienu, dezinfekciu priestorov a povinnosť nosiť rúška pre všetkých zúčastnených. Na každom štadióne musí byť podrobný zoznam pracovníkov aj ich zaradenie a takzvané zónovanie, lebo iba obmedzený počet ľudí bude mať povolenie na vstup do určitých priestorov a v určitý čas. Prechody zo zón musia byť kontrolované," informoval web SFZ.



UEFA monitoruje a vyhodnocuje situáciu a bude včas informovať o čiastočnom alebo úplnom zrušení obmedzení podľa vývoja situácie s COVID-19 v Európe v nasledujúcich mesiacoch.