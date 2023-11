Slováci zdolali Island 4:2 a postúpili na majstrovstvá Európy

9. kolo kvalifikácie ME 2024:



J-skupina:



Bratislava



SLOVENSKO - Island 4:2 (2:1)



Góly: 47. a 55. Haraslín, 30. Kucka, 36. Duda (z 11 m) - 17. Oskarsson, 74. Gudjohnsen. ŽK: Dúbravka (SR). Rozhodovali: Pawson - Bennett, Betts (všetci Angl.), 21.548 divákov (vypredané).



SR: Dúbravka - Gyömbér, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (79. Bénes) - Schranz (79. Ďuriš), Boženík (89. Polievka), Haraslín (65. Suslov)



Island: Olafsson - Sampsted, Ingason, Palsson, Finnsson - Willumsson (73. Finnbogason), Traustason (25. Thordarson), Hlynsson (46. Johannesson) - Sigurdsson (61. Gunnarsson), Oskarsson (73. Gudjohnsen), Gudmundsson

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/



Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu: "Sú to chvíle, ktoré sa dajú ťažko opísať. Som rád, že sa nám podarilo tretíkrát za sebou postúpiť na ME. Tým, ktorí chcú futbal vidieť, je jasné, čo do tímu priniesol tréner Francesco Calzona. Je to obrovský úspech a skvelá reprezentácia našej malej krajiny. Sme jediný tím žrebovaný z piateho koša, ktorý sa prebojoval na šampionát."

tabuľka:



1. Portugalsko 9 9 0 0 34:2 27*



2. SLOVENSKO 9 6 1 2 15:7 19*



3. Luxembursko 9 4 2 3 12:19 14



4. Island 9 3 1 5 17:14 10



5. Bosna a Hercegovina 9 3 0 6 8:18 9



6. Lichtenštajnsko 9 0 0 9 1:27 0







* istý postup na ME

Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia postúpila tretíkrát za sebou na majstrovstvá Európy. Účasť na budúcoročnom šampionáte v Nemecku spečatila víťazstvom 4:2 nad Islandom vo štvrtkovom zápase kvalifikačnej J-skupiny, v ktorej obsadila druhé miesto za Portugalskom.Slovákom stačil na postup jeden bod z novembrového dvojzápasu proti Islandu a Bosne a Hercegovine. Zverenci talianskeho kouča Francesca Calzonu ho získali už na prvý pokus v domácom prostredí pred vypredaným Národným futbalovým štadiónom v Bratislave. O ich góly sa za nepriaznivého stavu 0:1 postupne postarali Juraj Kucka, z jedenástky Ondrej Duda a po prestávke autor dvoch presných zásahov Lukáš Haraslín. V záverečnom súboji nastúpia v Zenici proti Bosne a Hercegovine (nedeľa 19. novembra o 20.45 h).Slovensko sa na ME predstaví tretíkrát za sebou. V roku 2016 vo Francúzsku sa prebojovalo do osemfinále, na ME 2020 obsadilo v základnej skupine nepostupové tretie miesto za Švédskom a Španielskom. Bude to už štvrtý veľký turnaj s účasťou slovenských futbalistov. V roku 2010 štartovali na MS v Juhoafrickej republike, kde vypadli v osemfinále. Súperov v základnej skupine ME (14. júna - 14. júla 2024) sa dozvedia v sobotu 2. decembra o 18.00 h na žrebovaní v Hamburgu.Slováci nastúpili s Gyömbérom na poste pravého obrancu. Hráč talianskej Salernitany nahradil v základnej jedenástke Pekaríka, ktorý spolu s Hrošovským nemohol hrať pre trest za žlté karty. Z nedorozumenia Sampsteda s Olafssonom mohol vo 4. minúte vyťažiť Boženík, ale v súboji s islandským brankárom neuspel. O chvíľu neskôr sa po pošmyknutí Dúbravku črtala príležitosť pre hostí, ale slovenský brankár svoju chybu napravil. V 17. minúte však nedočiahol na hlavičku Oskarssona, ktorému posadil loptu na hlavu Palsson - 0:1. Slovákov tento scenár zaskočil, nevedeli sa bezprostredne po inkasovanom góle dostať do tempa. Súpera skúšali prekvapiť z krídelných priestorov, ale k ohrozeniu Olafssona sa nedostali. Gólovú radosť im priniesol piaty rohový kop v podaní Haraslína, na ktorý si najvyššie vyskočil Kucka a presnou hlavičkou k žrdi vyrovnal - 1:1. Ešte do konca prvého polčasu sa Slováci dostali do vedenia. Zákrok Hlynssona na Dudu v šestnástke si hlavný rozhodca išiel overiť zo záznamu a po krátkom študovaní ukázal na biely bod. Loptu si postavil Duda, ktorý ju poslal po pravej ruke islandského brankára a druhýkrát rozjasal tribúny Národného futbalového štadióna - 2:1.Slovákom sa po zmene strán podarilo pridať tretí upokojujúci gól. Haraslín predviedol fantastickú individuálnu akciu, vyškolil Ingasona a rutinérsky prekonal Olafssona - 3:1. Za tohto stavu by už domáci museli inkasovať tri góly, aby im unikol postup na šampionát. Islanďania sa však zdali byť zmierení so svojím osudom a nebyť ofsajdu Boženíka, mohli prehrávať už rozdielom triedy. Čo sa nepodarilo jemu, vyšlo o chvíľu Haraslínovi. Hráč pražskej Sparty bol pri chuti, z podobnej pozície ako pri treťom góle si pripravil strelu aj v 55. minúte a oslavujúci dav potešil štvrtým kúskom - 4:1. Zápas sa od tohto momentu už len dohrával, aj keď Islanďania ešte v 74. minúte vystrčili rožky a po rohu striedajúci Gudjohnsen dopravil loptu do siete - 4:2. Slováci si už v závere stretnutia dvojgólový náskok bez problémov ustrážili a mohli sa tešiť z postupu.