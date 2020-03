Hádzanári predčasne ukončili súťaže bez udelenia majstrovských titulov

Bratislava 30. marca (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (SZH) v pondelok jednohlasne rozhodol o predčasnom ukončení súťažného ročníka 2019/2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine nebude možné dohrať mužskú extraligu a ani spoločnú česko-slovenskú MOL ligu žien. Majstrovské tituly v tomto ročníku neudelia.



"Keďže v zmysle súťažného poriadku nebolo možné odohrať všetky stretnutia, tak v žiadnej súťaži SZH nebude určený víťaz. Všetky výsledky súťažného ročníka 2019/2020 majstrovských súťaži SZH a Krajských zväzov hádzanej (KZH) sú týmto rozhodnutím anulované. Podľa tohto rozhodnutia žiadne družstvo v zmysle dosiahnutých výsledkov nepostupuje ani nezostupuje do inej súťaže a nie je stanovené konečné poradie družstiev v tabuľke jednotlivých súťaží," uviedol SZH v oficiálnom rozhodnutí.



Výnimka platí pre vyvrcholenie Slovenského pohára mužov i žien, pôvodne sa mal hrať finálový turnaj v marci v Bardejove. "Pre Final4 Slovenského pohára mužov a žien, keďže ide o uzatvorenú skupinu istých účastníkov tohto turnaja, VV SZH určil nový termín na august 2020. Bližšie informácie budú poskytnuté podľa vývoja situácie."



O ukončení spoločnej česko-slovenskej MOL ligy žien rokovali obe strany na zväzovej úrovni. Po skončení dlhodobej súťaže malo v oboch krajinách nasledovať play off o národného majstra. "Na základe dohody s Českým zväzom hádzanej (ČSH) v súvislosti s platnými rozhodnutiami Ústredných krízových štábov v oboch krajinách a bez možnosti určenia termínu uvoľnenia prechodu cez hranice aj po uplynutí karantény v jednotlivých krajinách, došlo k ukončeniu MOL ligy v súťažnom ročníku 2019/2020," informoval SZH.



"VV SZH a jeho športovo-technická komisia mali snahu o dohratie súťažného ročníka a jeho ukončenie regulárnym spôsobom. Každým dňom, o ktorý sa predlžuje karanténa spôsobená pandémiou COVID-19, sme však prichádzali o možnosť dohrať súťaže regulárnym spôsobom. Je potrebné si uvedomiť, že ak bude karanténa trvať minimálne do konca apríla, tak naše tímy budú prakticky dva mesiace bez spoločnej prípravy. Na základe vývoja situácie, rozhodnutí Ústredného krízového štábu a vlády SR, ako aj EHF, ktorá stanovila nové termíny pre možnosť dohratia kvalifikačných zápasov, mládežníckych ME a európskych pohárových súťaží na letné termíny, sa šanca pre dohratie súťažného ročníka stala nereálna. Nasledovali sme tak krajiny ako Nórsko, Poľsko, Švajčiarsko, či Nemecko (súťaž žien), kde boli najvyššie súťaže zrušené," vysvetlil prezident SZH Jaroslav Holeša.