IIHF zrušila šampionát do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi

Zürich 13. marca (TASR) – Medzinárodná hokejová federácia dnes zrušila turnaj A-skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi. Mal sa uskutočniť od 13. do 19. apríla. Dôvodom je pandémia koronavírusu. IIHF zrušila všetky turnaje tejto vekovej kategórie, vrátane MS elitnej kategórie v amerických mestách Plymouth a Ann Arbor.



"Mrzí nás, že sa tento rok hokejový šampionát hráčov do 18 rokov na Slovensku neuskutoční. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe i vo svete je ale rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie pochopiteľné. Zdravie hráčov i divákov je prvoradé," uviedol prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan pre oficiálnu stránku zväzu.



Na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi sa mali okrem domácej reprezentácie predstaviť i výbery najlepších hráčov do 18 rokov z Kazachstanu, Nórska, Dánska, Francúzska a Japonska. Predaj vstupeniek na jednotlivé zápasy odštartoval Organizačný výbor šampionátu pred mesiacom. Diváci sa o svoje peniaze za zakúpené lístky báť nemusia. "V spolupráci s predajcom vstupeniek, spoločnosťou predpredaj.sk, budeme v krátkom čase držiteľov zakúpených vstupeniek informovať o spôsobe vrátenia peňazí,“ povedala riaditeľka Organizačného výboru MS U18 Aneta Büdi.



Vzniknutá situácia mrzí i primátora hostiteľského mesta Pavla Bečarika: "Na tento športový sviatok sme sa veľmi tešili. Prípravy bežia už niekoľko mesiacov. Situácia v Európe je ale vážna a iné rozhodnutie, ako zrušiť celý turnaj, sme ani neočakávali. Veríme, že vďaka skvelej spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja sa nám podobné podujatie podarí dotiahnuť do nášho mesta i v budúcnosti.“