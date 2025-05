Majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2029 budú na Slovensku

Štokholm 23. mája (TASR) - Majstrovstvá sveta v hokeji sa v roku 2029 uskutočnia po tretí raz na Slovensku. Rozhodol o tom Kongres Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v piatok v dejisku MS v Štokholme.



Slovensko bolo jediný kandidát a schválenie organizácie bola v podstate formalita. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan v marci informoval, že delegácia zväzu navštívila kancelárie IIHF v Zürichu a odprezentovala stav našej pripravenosti a predstavy o MS. Celá prvá fáza pokračovala návštevou Hannesa Ederera a Petra Forsberga Košíc a Bratislavy. V metropole SR sa k nim pridal člen Rady IIHF a predseda komisie pre podujatia a šampionáty Franz Reindl. Záverečná prezentácia sa odohrala priamo v Štokholme, ako informoval SZĽH na svojom účte na facebooku, odprezentovali ju vo štvrtok večer.



Na Slovensku sa v ére samostatnosti uskutočnil svetový šampionát v rokoch 2011 a 2019. Hokejovú elitu privítala Bratislava a Košice, v oboch mestách sa bude hrať aj tentoraz. V oboch prípadoch sa Slovákom na domácom šampionáte nedarilo, zostali pred bránami štvrťfinále. Hlavné mesto SR zažilo atmosféru MS aj v rokoch 1959 a 1992, keď podujatie v rámci Československa spoluorganizovalo spoločne s Prahou. „Veľmi sa z toho teším. Bolo by dobré, keby sme tu mali ešte jeden reprezentatívny štadión, ale to sa v najbližšom období asi nestane. Ale napriek tomu sa teším, na Slovensku boli predtým v oboch prípadoch výborné šampionáty,“ povedal pre TASR Jozef Stümpel, majster sveta z roku 2002.



IIHF už dávnejšie určila organizátorov najbližších MS. O rok sa bude hrať vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg (od 15. do 31. mája 2026), v roku 2027 privítajú elitu nemecké mestá Mannheim a Düsseldorf (14. - 30. mája 2027) a v roku 2028 sa bude hrať v Paríži a Lyone vo Francúzsku od 12. do 28 mája.