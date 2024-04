Hokejisti Nitry sa stali majstrami Tipos extraligy

finále play off Tipos extraligy – štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HK Spišská Nová Ves 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 56. Buček (Gill, Stacha), 62. Bubela - 59. Burgess (Merežko, Nellis). Rozhodovali: Crman, Žák - Kacej, Stanzel, vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: Majdan (Spišská) 5+DKZ za seknutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).



/konečný stav série: 4:0, Nitra získala majstrovský titul/







Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Bača, Kousa, Stacha, Gajdoš, Valent - Bajtek, Gill, Buček - Newell, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bačo, Hrnka, Vitaloš - Kodjah



Spišská Nová Ves: Surák – Romaňák, Merežko, Ališauskas, Björkung, Groch, Valach – Burgess, Nellis, Rapáč – Majdan, Myklucha, Bakoš – Drábek, Bortňák, Hamráček – Džugan, Kerbashian, Vandas

hlasy po zápase /zdroj JOJ Šport/:



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Bola to zvláštna sezóna. Podceňovali nás právom, základná časť bola rozkolísaná, ale potom sme sa naučili hrať play off. Zomkli sme sa ako kolektív a to rozhodlo."



Vlastimil Wojnar: "Urobili sme nejaké zmeny, ale Nitra to zvládla perfektne. Treba jej pogratulovať, titul si zaslúži."

Prehľad doterajších majstrov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži aj s trénermi:



1993/1994: Dukla Trenčín (František Hossa), 1994/1995: HC Košice (Ján Selvek), 1995/1996: HC Košice (Ján Faith), 1996/1997: Dukla Trenčín (Jaroslav Walter), 1997/1998: Slovan Bratislava (Ernest Bokroš), 1998/1999: HC Košice (Ján Selvek), 1999/2000: Slovan Bratislava (František Hossa) 2000/2001: HKM Zvolen (Ernest Bokroš), 2001/2002: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2002/2003: Slovan Bratislava (Július Šupler), 2003/2004: Dukla Trenčín (Dušan Gregor), 2004/2005: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2005/2006: MsHK Žilina (Ján Šterbák), 2006/2007: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2007/2008: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2008/2009: HC Košice (Anton Tomko), 2009/2010: HC Košice (Rostislav Čada), 2010/2011: HC Košice (Rostislav Čada), 2011/2012: Slovan Bratislava (Jan Neliba), 2012/2013: HKM Zvolen (Peter Mikula), 2013/2014: HC Košice (Anton Tomko), 2014/2015: HC Košice (Peter Oremus), 2015/2016: HK Nitra (Antonín Stavjaňa), 2016/2017: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2017/2018: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2018/2019: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Dan Ceman), 2020/2021: HKM Zvolen (Peter Oremus), 2021/2022: Slovan Bratislava (Andrej Podkonický), 2022/2023: HC Košice (Dan Ceman), 2023/24: HK Nitra (Antonín Stavjaňa)







Držitelia Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off:



2014 Jozef Stümpel (HK Nitra)



2015 Gabriel Spilar (HC Košice)



2016 David Laliberté (HK Nitra)



2017 Mathieu Corbeil (MHC Martin)



2018 Branko Radivojevič (Dukla Trenčín)



2019 Samuel Buček (HK Nitra)



2020 neudelili ju



2021 Dávid Skokan (HK Poprad)



2022 Samuel Buček (HK Nitra)



2023 Dominik Riečický (HC Košice)



2024 Samuel Buček (HK Nitra)



Nitra 24. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra sa stali majstrami Tipos extraligy v sezóne 2023/24. V štvrtom finálovom stretnutí play off zdolali Spišskú Nová Ves 2:1 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:0 na zápasy. Preje to druhý slovenský titul v histórii.Nitrania si v úvodnom dejstve dokázali vypracovať hernú prevahu a svojho súpera prestrieľali jednoznačne v pomere 20:4. Spišiaci sa však poučili z tretieho duelu a nesnažili sa s Nitrou naháňať hore-dolu. Sústredili sa na kvalitnú defenzívu v obrannom pásme, čo sa im aj darilo a z dvadsiatky nitrianskych pokusov malo gólové parametre minimum. Dôležitý moment sa udial v 15. minúte, keď si hosťujúci Majdan neudržal nervy a najskôr sekol Bubelu a následne zasiahol tvrdým krosčekom aj Stachu. Hlavní arbitri si zákrok prezreli na videu a po konzultácii udelili Majdanovi trest do konca stretnutia. Následne vyhodil puk na obrannú sieť Burgess a domáci mali k dispozícii výhodnú presilovú hru 4 proti 3, no gól v nej nestrelili.V prostrednej časti hry už bolo cítiť dôležitosť strelenia úvodného gólu. Spišiaci sa prvýkrát vo finálovej sérii zamerali na kvalitné bránenie stredného pásma, čo sťažovalo Nitre prechod do útočného pásma. Najbližšie k otváraciemu gólu bol v 26. minúte v početnej výhode hosťujúci Burgess, no jeho strela sa obtrela o žrď Kašíkovej bránky.Kapitán hostí Rapáč mohol v úvode tretej časti počas oslabenia otvoriť skóre, dostal sa do samostatného úniku, no neprekonal ležiaceho Kašíka. Spišiaci pridali na aktivite a vytvorili si ďalšie šance, najbližšie bol Björkung, ale diváci naďalej čakali na gól. V 56. minúte sa tešili domáci, keď Gill našiel Bučeka, ktorý nezaváhal. Hostia si ešte vzali trénerskú výzvu pre možný ofsajd, neuspeli a dostali dvojminútový trest. Spišiaci v závere odvolali brankára a 62 sekúnd pred koncom tretej časti vyrovnali. Merežkovu strelu od modrej tečoval Burgess a Kašík nedokázal zareagovať. Krátko na to mohli hostia hostia streliť aj druhý gól, Bortňák však nevyužil svoju šancu. Predĺženie trvalo len 119 sekúnd, Bubela dostal puk za Suráka a pod Zoborom začali majstrovské oslavy.Hokejisti HK Nitra sa stali prvým tímom v histórii slovenskej extraligy, ktorý dokázal získať majstrovský titul z pozície najnižšie nasadeného tímu.do play off vstúpili ako ôsmy tím základnej časti a postupne vyradili v predkole Trenčín 3:2 na zápasy, potom lídra dlhodobej časti HK Poprad (4:2), v semifinále HK Dukla Ingema Michalovce (4:2) a vo finále zdolali v najkratšom možnom čase HK Spišská Nová Ves (4:0).Hokejisti HK Nitra získali svoj druhý Pohár Vladimíra Dzurillu za triumf v najvyššej slovenskej súťaži. Nitrania sa stali šiestym klubom s aspoň dvoma titulmi a extraliga má vo svojej histórii naďalej sedem rôznych víťazov. Pre tréneraAntonína Stavjaňu je to druhý titul v slovenskej extralige, prvý získal v sezóne 2015/16, keď sa s Nitrou radoval z prvej zlatej medaily.Najužitočnejším hráčom play off hokejovej Tipos extraligy sa stal útočník majstrovej Nitry Samuel Buček. Ocenenie Zlatá korčuľa získal už tretíkrát v kariére, prvé dve získal v sezónach 2018/19 a 2021/22, pričom v oboch prípadoch s" v boji o titul neuspel.