Zvolen zdolal Poprad v piatom zápase a získal titul

Na snímke Patrik Marcinek (Zvolen) pri bránke Popradu v piatom zápase finále Kaufland Play off Tipos extraligy v hokeji HKM Zvolen - HK Poprad vo Zvolene 6. mája 2021. Foto: TASR – Ján Krošlák

HKM Zvolen – HK Poprad 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)



Góly: 9. McPherson (Nuutinen, J. Mikúš), 33. R. Bondra (McPherson, Hraško), 55. McPherson (Betker) – 10. Bjalončík (D. Brejčák, Vandas), 59. Livingston (P. Svitana, Haščák). Rozhodovali: D. Konc st., M. Novák – Kacej, Synek, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše: 28. Mashinter 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, 58. Skokan 10 + DKZ za nešportové správanie sa (obaja Poprad), presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 512 divákov.



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Stupka, Viedenský, R. Bondra – Nuutinen (do 28. min.), J. Mikúš, McPherson – Gubančok, M. Halama, Jedlička – Kolenič, Tibenský, Marcinek



Poprad: Vošvrda – Kramár, D. Brejčák, Demo, Dalhuisen, Ulrych, Marek Hudec – P. Svitana, Skokan, Haščák – Handlovský, Preisinger, Vandas – Livingston, Bjalončík, Tavi – Mešár, Matej Paločko, Mashinter – Zagrapan (od 21. min)

Zvolen sa vyrovnal Trenčínu a B. Bystrici, druhý titul pre Oremusa

Prehľad doterajších majstrov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži aj s trénermi:



1993/1994: Dukla Trenčín (František Hossa)

1994/1995: HC Košice (Ján Selvek)

1995/1996: HC Košice (Ján Faith)

1996/1997: Dukla Trenčín (Jaroslav Walter)

1997/1998: Slovan Bratislava (Ernest Bokroš)

1998/1999: HC Košice (Ján Selvek)

1999/2000: Slovan Bratislava (František Hossa)

2000/2001: HKM Zvolen (Ernest Bokroš)

2001/2002: Slovan Bratislava (Miloš Říha)

2002/2003: Slovan Bratislava (Július Šupler)

2003/2004: Dukla Trenčín (Dušan Gregor)

2004/2005: Slovan Bratislava (Miloš Říha)

2005/2006: MsHK Žilina (Ján Šterbák)

2006/2007: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger)

2007/2008: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger)

2008/2009: HC Košice (Anton Tomko)

2009/2010: HC Košice (Rostislav Čada)

2010/2011: HC Košice (Rostislav Čada)

2011/2012: Slovan Bratislava (Jan Neliba)

2012/2013: HKM Zvolen (Peter Mikula)

2013/2014: HC Košice (Anton Tomko)

2014/2015: HC Košice (Peter Oremus)

2015/2016: HK Nitra (Antonín Stavjaňa)

2016/2017: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh)

2017/2018: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh)

2018/2019: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Dan Ceman)

2020/2021: HKM Zvolen (Peter Oremus)



Pordie podľa počtu počtu získaných extraligových titulov:



8 - HC Slovan Bratislava a HC Košice



3 - Dukla Trenčín, HC '05 iClinic Banská Bystrica, HKM Zvolen



1 - MsHK Žilina, HK Nitra

Produktivitu sezóny 2020/2021 opanovali kamzíci a suverénny Haščák

Produktivita TEL 2020/2021 (základná časť + play off):



1. Marcel Haščák (Poprad) 62 45 39 84



2. Dávid Skokan (Poprad) 64 27 40 67



3. Patrik Svitana (Poprad) 62 20 46 66



4. Mikko Nuutinen (Zvolen) 63 24 40 64



5. Allan McPherson (Zvolen) 53 22 41 63



5. Radovan Bondra (Zvolen) 63 29 33 62



7. Carl Ackered (Trenčín) 60 19 39 58



8. Marek Tvrdoň (Nitra) 55 24 33 57



9. Michal Chovan (Košice) 49 12 44 56



10. Marek Slovák (Nitra) 55 21 33 54

Zvolen 6. mája (TASR) – Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v piatom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy 2020/2021 a získali titul majstra SR. Vo štvrtok triumfovali na domácom ľade nad HK Poprad 3:2 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy.Zvolenčania bez zranených opôr Puliša, Zuzina a Kelemena začali piaty finálový duel na svojom štadióne pred vyše 500 divákmi aktívne. V štvrtej minúte Mikúš mieril do bočnej siete, v piatej sa zblízka nepresadili Marcinek, Kolenič a Tibenský. Poprad mohol kontrovať Skokanom, dostal dobrú prihrávku za obrancov súpera, ale sám pred Rahmom neuspel a podobne dopadol z následnej dorážky aj Haščák. Skóre otvoril v deviatej minúte v trme – vrme McPherson, puk k nemu putoval od korčule ležiaceho Dalhuisena a upratal ho do bránky – 1:0. Prešla iba minúta a bolo vyrovnané, pretože na opačnej strane sa ujala prihrávka Brejčáka spoza bránky a švihom sa presadil pred ňou Bjalončík. Podtatranci mohli aj vyhrávať, lenže v jedenástej minúte Matej Paločko sám pred gólmanom HKM nedokázal puk dostať medzi žrde a v presilovke sa to nepodarilo ani Handlovskému. Domáci hokejisti boli častejšie v útoku, no do vyloženej šance sa už v prvej tretine nedostali.Podarilo sa im to až v úvode tej druhej, no Tibenský z dvoch metrov Vošvrdu nepokoril. Podtatranci mohli ísť do vedenia Matejom Paločkom zblízka, ten ani na dvakrát nepokoril Rahma. V dobrej šanci sa ocitol i zvolenský útočník Stupka, voľný mieril vedľa. Dôležitý moment nastal v 28. minúte. Mashinter fauloval Nuutinena, za čo videl trest do konca zápasu a produktívny fínsky legionár spod Pustého hradu pre zranenie dohral. Päťminútová presilovku 'bryndziari' využili až v jej poslednej sekunde, predtým sa totiž neujal teč Viedenského a ani strela Ivana z kruhu, až po vyslanom puku od McPhersona ho dokázal v medzikruží usmerniť medzi žrde Bondra – 1:2. Popradčania mohli odpovedať v presilovke. Livingston zoči – voči gólmanovi HKM neuspel a neprekonal ho po buly strelou bez prípravy ani Haščák.V tretej tretine mohli najprv domáci navýšiť vedenie. Mikúš využil chybu súpera, no stratil hokejku a tak išiel sám na bránku bez nej. Keďže zakončiť nemohol, pätičkou ju vrátil nazad a jeho spoluhráč McPherson z medzikružia Vošvrdu nepokoril. Na druhej strane to skúšal z podobnej pozície Vandas, Rahm bol proti. Ten mal oveľa viac práce aj v ďalšej časti hry, 'kamzíci' si totiž vytvárali tlak a najmä Haščák bol blízko k vyrovnaniu, pálil z bezprostrednej blízkosti do švédskeho brankára, ktorý neskôr ustál i šancu Svitanu pri ľavej žŕdke. Poprad napokon pykal v 55. minúte, Betker v páde dokázal poslať do protiútoku McPhersona a ten ho využil rutinérsky – 3:1. O pár sekúnd mohol hostí vrátiť do hry Ulrych, ale voľný pred Rahmom stroskotal. V závere to vyskúšali Podtatranci v šestici bez brankára, ale prišiel faul Skokana a nevyzeralo to najlepšie. Napriek tomu prišlo zníženie, pretože za bránkou zostal ležať Bondra po zrážke na mantinel s Livingstonom, nasledoval protiútok, potiahol ho Haščák a po prihrávke Svitanu znížil na 3:2 spomedzi kruhov pohotovo Livingston. Posledné sekundy však Zvolenčania zvládli a mohli sa tešiť z tretieho titulu majstra republiky.Peter Oremus, tréner Zvolena:Dušán Mráz, prezident klubu Zvolena:Radovan Puliš, kapitán Zvolena:Allan McPherson, strelec dvoch gólov vo finále:Tomáš Vošvrda, brankár Popradu:Hokejisti HKM Zvolen sa tretím majstrovským titulom vyrovnali Dukle Trenčín a Banskej Bystrici. Na čele poradia v počte triumfov sú naďalej Slovan Bratislava a HC Košice, ktorí triumfovali 8-krát. Popradčania napokon neúspešne bojovali o premiérový titul v extralige, ktorá má vo svojej histórii naďalej 7 rôznych víťazov. Pre trénera Petra Oremusa to je druhý titul v kariére v pozícii trénera, prvý získal v sezóne 2014/2015 s Košicami.Útočník HK Poprad Marcel Haščák sa stal najproduktívnejším hráčom hokejovej Tipos extraligy v sezóne 2020/2021. V súčte základnej časti a play off získal celkovo 84 bodov, čo bolo o 16 viac než druhý v poradí a Haščákov spoluhráč Dávid Skokan. Dominanciu elitného popradského útoku potvrdil tretím miestom Patrik Svitana. Haščák sa stal so 45 gólmi aj najlepším strelcom, druhý v poradí Pavel Klhůfek z Košíc strelil 31 gólov.