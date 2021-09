Slovenský dvojkajak Baláž, Myšák získal bronz na 500 m

A-finále K2 na 500 m:



1. Marcus Walz, Rodrigo Germade (Šp.) 1:29,04,

2. Tobias Schultz, Martin Miller (Nem.) 1:30,01,

3. Samuel BALÁŽ, Denis MYŠÁK (SR) 1:30,09

Kodaň 19. septembra (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák získal na MS v Kodani bronzovú medailu v K2 na 500 m. Vo finále finišoval na treťom mieste za loďami Španielska a Nemecka. Pre Baláža s Myšákom je to druhý cenný kov v dánskej metropole, v sobotu boli členmi strieborného štvorkajaku.Ich úspech v kádvojke na päťstovke je o to cennejší, že táto disciplína bude súčasťou olympijského programu na OH 2024 v Paríži. Slováci od štartu bojovali o popredné priečky a vďaka skvelému finišu sa prepracovali na bronzový stupienok. Španieli štartujúci v krajnej deviatej dráhe deklasovali konkurenciu a zvíťazili s takmer sekundovým náskokom. Baláž s Myšákom zaostali za víťazmi o 1,05 s.Baláž s Myšákom zaostali za víťazmi o 1,05 s.uviedol pre TASR Baláž.Pre Myšáka to bola v Kodani nová skúsenosť.Spokojnosť neskrýval ani Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky: