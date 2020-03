Sezónu nedohrajú ani v KHL, Gagarinov pohár nebude mať majiteľa

Moskva 25. marca (TASR) - Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) rozhodlo vzhľadom k vývoju pandémie nového koronavírusu o zrušení zvyšku sezóny. Gagarinov pohár určený víťazovi súťaže nespozná svojho majiteľa. V stredu o tom informoval oficiálny web ligy.



V KHL nedohrajú rozbehnutú vyraďovačku, vedenie súťaže predčasne ukončilo sezónu pred štartom semifinále konferencií. "Bohužiaľ, musíme ukončiť sezónu pred jej dohratím. Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Som si istý, že fanúšikovia, rovnako ako my, by radi videli pokračovanie bojov o Gagarinov pohár. V tejto chvíli je však zdravie hráčov a ich blízkych, zamestnancov klubov, štadiónov a fanúšikov na prvom mieste," uviedol pre web KHL prezident súťaže Alexej Morozov.



Už pred týždňom predĺžila liga prerušenie súťaže minimálne do 10. apríla. Pôvodne uvažovala, že sezónu dohrá v júni alebo v júli, napokon od tejto myšlienky ustúpila. Rozhodnutím o definitívnom stopnutí ročníka sa pridala k ostatným európskym ligám, ktoré už dávnejšie ukončili sezónu.



Ešte pred stredajším verdiktom odstúpili z play off fínsky Jokerit Helsinki a Barys Nursultan z Kazachstanu, spomedzi účastníkov druhého kola zostalo v hre šesť ruských mužstiev: Ak Bars Kazaň, Salavat Julajev Ufa, Sibir Novosibirsk, CSKA Moskva, Dinamo Moskva a SKA Petrohrad.



V Rusku evidujú 658 prípadov ochorenia COVID-19 a jedno úmrtie, 29 osôb sa už vyliečilo. Celosvetovo je v 194 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 428-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 19-tisíc osôb.