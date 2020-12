Ministerstvo odobralo lyžiarskej SLA štatút športového zväzu

Bratislava 1. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR odoberá štatút národného športového zväzu Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA). Po dohode s Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) tak hnutie, združujúce viacero disciplín, bude dočasne spadať pod Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Oznámil to v utorok na svojom facebookovom profile splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.



Na základe toho by fenomenálna slovenská zjazdárka Petra Vlhová mala nerušene pokračovať vo fantasticky rozbehnutej sezóne Svetového pohára. Už cez víkend suverénne vedúcu pretekárku SP čakajú dva superobrovské slalomy vo švajčiarskom St. Moritzi. Záštita SOŠV by sa mala týkať nielen alpského, ale aj ďalších úsekov a ich reprezentantov, sezóna je v rozbehu aj u bežcov, akrobatov, snoubordistov, či v severskej kombinácii, SLA združuje aj skoky a lyžovanie na tráve.



"Boj za očistu Slovenska pokračuje a ani šport nie je výnimkou. Ak by orgány kontroly v športe fungovali tak ako by mali a nezanedbávali by hrubo svoju prácu a povinnosti, nemuselo by dochádzať k toľkým podnetom, či nezodpovedaným otáznikom, ktoré nad týmito podnetmi sú. Situácia v niektorých športových hnutiach na margo fungovania niektorých zväzov vrie a my športoví poslanci, či sekcia športu na ministerstve nemôžeme byť k tomu ľahostajní. Azda najhoršia situácia je v lyžiarskom hnutí, kde to už zašlo tak ďaleko, že takmer celé lyžiarske hnutie je rozhodnuté opustiť svoju národnú lyžiarsku asociáciu a prestúpiť do nového zväzu slovenského lyžovania. Sú to zástupcovia jednotlivých lyžiarskych disciplín, lyžiarske kluby so svojou lyžiarskou základňou a aj naši reprezentanti na čele s Petrou Vlhovou. Ale vlak sa nakoniec pohol a Ministerstvo školstva odoberá štatút národného športového zväzu SLA a po dohode s FIS tak lyžiarske hnutie na Slovensku dočasne bude spadať pod SOŠV, kým sa nový národný športový zväz nevymenuje. Želám tak celej lyžiarskej obci, aby sa ich tento negatívny priebeh dotkol čo najmenej, na čele s Petrou Vlhovou, ktorá má fantasticky rozbehnutú sezónu a potrebuje sa sústrediť na svoju prípravu a výkon, aby nás mohla čo najlepšie reprezentovať," konštatoval Kučera.