Vlhová druhá v slalome, vyhrala suverénna Shiffrinová

Killington 1. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla premiérové pódiové umiestnenie v tejto sezóne Svetového pohára. V nedeľnom slalome v americkom Killingtone skončila druhá o 2,29 sekundy za suverénnou domácou víťazkou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia bola Švédka Anna Swennová Larssonová s mankom 2,73 s.



Dvadsaťštyriročná Shiffrinová zvíťazila v slalome v domácom prostredí štvrtýkrát za sebou, v Killingtone stále nenašla v najtočivejšej disciplíne premožiteľku. V kariére SP si pripísala 62. prvenstvo, čím sa v historickom poradí vyrovnala Rakúšanke Annemarie Moserovej-Pröllovej na štvrtej pozícii. Viac majú na konte už iba Švéd Ingemar Stenmark (86), ďalšia Američanka Lindsey Vonnová (82) a Rakúšan Marcel Hirscher (67). V slalome posunula rekordný počet triumfov na 42. Vlhová sa do prvej trojky v pretekoch SP prebojovala po 27. raz, z toho osemnástykrát v slalome.



Slovenská reprezentantka odštartovala nedeľnú súťaž v mierne veterných podmienkach s číslom 1. Hneď v úvodnej pasáži sa nevyhla viditeľnej chybe, ďalšia prišla tesne za druhým medzičasom, kde točila do jednej z bránok o čosi neskôr. Napriek tomu sa najviac priblížila k Shiffrinovej s trojkou, ktorá od prvých metrov nastavovala samostatné parametre prvého kola (51,98 s). Po celej dĺžke dokázala skĺbiť čisté oblúky s dravosťou a na všetkých medzičasoch jednoznačne viedla. Ostatné lyžiarky mali na trati problémy a okrem Vlhovej (+1,13) a Švajčiarky Wendy Holdenerovej (+1,74) nabrali na líderku odstup viac než dve sekundy.



"Vo vrchnej časti je úplne iný sneh, agresívny, v strmej časti je zase iný. Už na prehliadke som cítila, že lyže reagujú ináč. Potvrdilo sa to, preto som spravila aj drobné chyby vo vrchnej pasáži. V strmine som sa chytila, potom som však tiež urobila chybu a nakoniec je to sekunda za Mikaelou. Je to veľa, netreba sa pozerať moc dopredu, ale sústrediť sa na ďalšiu jazdu," povedala Vlhová v cieli 1. kola pre RTVS.



V druhom kole sťažil situáciu predovšetkým v hornej pasáži silnejší vietor. Z deviateho miesta sa na pódium vyšvihla Swennová Larssonová. Vyťažila aj zo zaváhania Holdenerovej, ktorá vypadla hneď na druhej bránke pre špicar. Vlhová vyrazila na trať so svojou typickou "šťavou", opäť ju však pribrzdili viaceré zaváhania, po ktorých sa už nedokázala vrátiť do ideálneho rytmus a pripísala si až osemnásty čas druhého kola. Shiffrinová mala pohodlný náskok, no napriek tomu sa nespoliehala len na jazdu na istotu. Tiež sa dopustila zaváhaní, ale na rozdiel od svojej veľkej slovenskej rivalky vygradovala výkon, zvládla aj kľúčovú kombináciu zavretých bránok na terénnej nerovnosti tesne pred tretím medzičasom a v cieli slávila s obrovským náskokom.