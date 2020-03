Zrušili Are, Vlhová zrejme získala dva historické glóbusy

Are 11. marca (TASR) – Švédski organizátori zrušili pre šíriacu sa infekciu koronavírusu záverečné podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Are. Stalo sa tak v predvečer štvrtkového štartu trojsúťažného podujatia. Slovenská zjazdárka Petra Vlhová tak získala historický malý glóbus za sezónne víťazstvo v slalome. Pravdepodobne aj historický prvý glóbus vôbec udeľovaný za paralelné disciplíny, išli sa len dve súťaže a potvrdiť to musí FIS.