Vlhová má pretrhnutý predný krížny väz, čaká ju operácia

Bratislava 22. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si počas obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej roztrhla predný krížny väz v kolene a čaká ju operácia. Spolu so svojím tímom sa rozhodla pre konziliárne vyšetrenie vo Švajčiarsku s tímom doktora Oliviera Siegrista z Hospital du Valais. Operačnému zákroku sa podrobí v čase, keď to opuch kolena umožní. Na pondelňajšom brífingu o tom informoval jej tréner Mauro Pini.



Vlhová mala tvrdý pád v úvodnom kole sobotňajšieho "obráku" v domácom stredisku. Na pomoc jej prišli záchranári, zranenú ju museli zviesť na záchranných saniach a následne transportovali vrtuľníkom do nemocnice. Prvé vyšetrenia absolvovala v Ružomberku a v nedeľu odcestovala k odborníkovi do Švajčiarska, kde sa aj podrobí operácii. Podľa Piniho je do istej miery poškodený aj meniskus a trochu natiahnutý mediálny kolaterálny väz.



"Proces rehabilitácie sa už včera začal. Boli sme vo Švajčiarsku za špičkovým expertom v tejto problematike. Dostali sme všetky potrebné informácie, Petra bola spokojná a vie, čo ju čaká. Momentálne je doma a relaxuje," uviedol Pini. Predpokladá, že operácia prebehne o dva týždne. "Najnáročnejšie mesiace budú február, marec a apríl. Dá sa povedať, že od mája budeme mať normálnu prípravu. Naspäť na svahu by sme mohli byť v septembri. Toto je však len predpoklad, uvidíme, ako na tom bude," povedal švajčiarsky tréner.







"Pre tohto doktora sme sa rozhodli na základe skúseností s podobným typom zranenia. Riešil to u niekoľkých špičkových lyžiarov," povedal Richard Galovič, manažér Niké Ski Teamu. "Nesmieme panikáriť, menej je niekedy viac. Prvých 5-6 týždňov je najdôležitejších a nemá zmysel sa ponáhľať. Nemá zmysel sa ani ponáhľať späť na svah, to je teraz sekundárne," opísal Pini nastavenie tímu.



Novinky ohľadom svojej zverenky berie skôr pozitívne, zranenie mohlo byť podľa neho aj horšie. "Cítim sa skôr pozitívne, mohlo to byť horšie a väčšie. Nie sme v zlej situácii. Takéto zranenia sú pomerne jasné a nemajú vážne dôsledky," dodal Pini.