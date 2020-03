Vedenie NHL prerušilo sezónu pre obavy z koronavírusu

New York 12. marca (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL vo štvrtok prerušilo sezónu pre hrozbu koronavírusu.



Do konca základnej časti súťaže zostáva odohrať 189 zápasov, desať z nich bolo na programe v noci na piatok. Dlhodobá časť sa mala skončiť 5. apríla o dva dni neskôr sa mali začať vyraďovacie súboje.



Vedenie NHL tak nasledovalo basketbalovú NBA, ktorá prerušila sezónu v noci na štvrtok po tom, čo mal pozitívny test na koronavírus hráč Utahu Jazz Rudy Gobert z Francúzska. Neskôr potvrdili pozitívny test aj u jeho spoluhráča Donovana Mitchella.



Vo štvrtok prerušili sezóny aj bejzbalová MLB a futbalová MLS oznámila, že bude mať 30-dňovú nútenú prestávku.



Vedenie hokejovej profiligy už skôr vo štvrtok vyzvalo všetky kluby, aby neabsolvovali ranné rozkorčuľovanie, tréningy alebo tímové mítingy, aby tak zamedzilo šíreniu nového koronavírusu. K samostatným opatreniam pristúpili ešte predtým tímy Columbus Blue Jackets a San Jose Sharks, ktoré sa rozhodli hrať najbližšie domáce zápasy bez divákov po tom, čo miestne úrady zakázali veľké zhromaždenia ľudí.



Zatiaľ nie je jasné, kedy a či sa vôbec sezóna obnoví. Ak ju nakoniec zrušia, bude to len tretíkrát v histórii, čo v NHL neudelia Stanleyho pohár. Prvýkrát sa tak stalo v roku 1919, keď finále ovplyvnila španielska chrípka a v roku 2005, keď zrušili celú sezónu pre lockout. Informoval portál tsn.ca.



"Vzhľadom na prebiehajúci vývoj v dôsledku koronavírusu, po porade s lekárskymi odborníkmi a po konferenčnom hovore s Radou guvernérov oznamuje NHL, že prerušuje sezónu 2019/20. NHL sa snaží dodržiavať odporúčania zdravotníkov a miestnych orgánov, pričom nechce robiť predčasné opatrenia. No po uplynulej noci, keď mal hráč NBA pozitívny nález a keďže naše ligy zdieľajú toľko budov, zariadení a šatní, je pravdepodobné, že v určitom okamihu bude mať pozitívny test aj niekto z komunity NHL," uviedol komisár NHL Gary Bettman.



V NHL si v prebiehajúcej sezóne zahralo dokopy 12 slovenských hokejistov - Tomáš Tatar (Montreal), Richard Pánik, Martin Fehérváry (obaja Washington), Zdeno Chára, Jaroslav Halák, Peter Cehlárik (všetci Boston), Erik Černák (Tampa), Andrej Sekera (Dallas), Martin Marinčin (Toronto), Christián Jaroš (Ottawa), Tomáš Jurčo (Edmonton), Marko Daňo (Columbus).



V USA evidujú k štvrtku 19.00 SEČ 1323 prípadov ochorenia, 38 ľudí zomrelo. V Kanade zaznamenali 117 prípadov a jedno úmrtie. Počet smrteľných obetí sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo k štvrtkovému večeru zvýšil na 4718, v 116 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u vyše 127.000 osôb.