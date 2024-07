PRVÁ MEDAILA PRE SLOVENSKO: Beňuš vybojoval bronz v C1

Na snímke sprava slovenský vodný slalomár Matej Beňuš s bronzovou medailou, zlatý Nicolas Gestin z Francúzska a strieborný Brit Adam Burgess pózujú na stupni víťazov v kategórii C1 mužov po finálovej jazde počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži 29. júla 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke slovenský vodný slalomár Matej Beňuš oslavuje po tom, ako získal bronz vo finálovej jazde v kategórii C1 mužov počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži 29. júla 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke vodný slalomár Matej Beňuš v semifinálovej jazde v kategórii C1 mužov počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži 29. júla 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

vodný slalom, muži - C1:



finále: 1. Nicolas Gestin (Fr.) 91,36 s (0 trestných sekúnd), 2. Adam Burgess (V. Brit.) +5,48 (0), 3. Matej BEŇUŠ (SR) +5,67 (0), 4. Sideris Tasiadis (Nem.) +5,91 (0), 5. Miquel Trave (Šp.) +6,56 (2), 6. Lukáš Rohan (ČR) +6,73 (2), 7. Liam Jegou (Ír.) +7,16 (2), 8. Matija Marinič (Chor.) +8,99 (2), 9. Tristan Carter (Austr.) +9,37 (2), 10. Grzegorz Hedwig (Poľ.) +14,45 (2), 11. Benjamin Savšek (Slovin.) +53,57 (50), 12. Yves Bourhis (Sen.) +54,42 (50)



Vaires-sur-Marne 29. júla (TASR) - Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš získal na OH v Paríži bronzovú medailu v C1. Vo finále skončil tretí so stratou 5,67 sekundy na domáceho Nicolasa Gestina. Striebro patrí Britovi Adam Burgessovi (+5,48). Pre Slovensko je to prvý cenný kov v Paríži, Beňuš má v zbierke v rovnakej disciplíne aj olympijské striebro z Ria de Janeiro 2016.Beňuš postúpil do finále z 11. miesta a štartoval tak ako druhý v poradí. Úvod zvládol bez problémov, menšie zaváhanie mal nano celkovo predviedol výrazne istejšiu jazdu ako v semifinále. Zvládol aj bránku s číslom 16, ktorú ťukol v predchádzajúcej jazde. Trocha stratil naale finišoval v nádejnom čase 97,03 s a bol v hre o medailu. Jeho čas vo finále bol o 5,56 sekundy rýchlejší v porovnaní so semifinále a zároveň prvýkrát v Paríži nezaznamenal dotyk počas jazdy. V ďalšom priebehu ho predstihli už len dvaja pretekári.V ére samostatnosti je to 16. vodnoslalomárska olympijská medaila pre SR. Na OH 2020 v Tokiu skončil Beňuš šiesty. Slovensko nemalo v C1 mužov zastúpenie na pódiu v histórii modernej samostatnosti len pred troma rokmi v Tokiu. V premiére v Atlante 1996 sa Martikán tešil zo zlata, o štyri roky neskôr získal v Sydney striebro a v Atenách 2004 ho zopakoval. V Pekingu 2008 opäť zvíťazil a v Londýne 2012 pri svojej piatej olympijskej účasti bronzom skompletizoval zbierku.uviedol Beňuš pre STVR.Slovenská medailová žatva vo vodnom slalome sa tak nezastavila ani v Paríži. Začala sa na OH 1996 v Atlante, kde Michal Martikán získal zlato v C1.dodal Beňuš.Veľkú spokojnosť vyjadril aj Beňušov tréner Matúš Hujsa:Gestin predtým skončil druhý v C1 na uplynulých MS v Londýne. Má aj dve zlaté medaily v hliadkach, na rovnakom šampionáte vo Veľkej Británii a v roku 2021 aj v Bratislave.