Slovan narazí v osemfinále play off na Sturm Graz

Vladimír Weiss st., hlavný tréner Slovana: "Osobne som si prial Ajax, pre nás všetkých by bolo zážitkom hrať s takým veľkým klubom, no Sturm Graz má dobré mužstvo. Hrá zaň Otar Kitešvili, môj bývalý zverenec z gruzínskej reprezentácie a výborný futbalista. Trochu sledujem rakúsku ligu, Sturm má kvalitný tím, nemá síce európske hviezdy, keď je však druhý hneď za Salzburgom, tak niečo musí vedieť. Súpera si celkovo dobre zanalyzujeme a verím, že sa pobijeme o postup. Výhodou je, že nemusíme ďaleko cestovať, z Bratislavy do Grazu je to ani nie tristo kilometrov. Aj pre fanúšikov je to geograficky veľmi dobré, náš sektor tam bude určite plný. Ako nás ľudia prišli podporiť do Ľubľany, tak očakávame, že prídu aj do Grazu. Verím, že tam vo výbornej kulise podáme dobrý výkon a dosiahneme ním výsledok, aký by nám dával šancu do odvety. Rovnako verím, že po dobrom výkone vonku vypredáme na odvetu Tehelné pole, a urobíme všetko pre postup."

žreb osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2022/2023:



Sturm Graz - ŠK SLOVAN BRATISLAVA



Ajax Amsterdam - Bodö Glimt



Maccabi Haifa - KAA Gent



FK Molde - Legia Varšava



Olympiacos Pireus - Ferencváros Budapešť



Real Betis Sevilla - Dinamo Záhreb



Servette Ženeva - Ludogorec Razgrad



Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt







Kalendár Európskej konferenčnej ligy 2023/2024:



15. februára: prvé zápasy play off o osemfinále



22. februára: odvety play off o osemfinále



23. februára: žreb osemfinále



7. marca: prvé zápasy osemfinále



14. marca: odvety osemfinále



15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



11. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



18. apríla: odvety štvrťfinále



2. mája: prvé zápasy semifinále



9. mája: odvety semifinále



29. mája: finále (Atény)







vizitka Sturmu Graz:



rok založenia: 1909



klubové farby: čierna a biela



tréner: Christian Ilzer



najväčšie úspechy: majster Rakúska 1997/98, 1998/99, 2010/11, 6x víťaz rakúskeho pohára, 3x víťaz rakúskeho superpohára



štadión: Merkur aréna



kapacita: 16.364 divákov



Nyon 18. decembra (TASR) - Súperom futbalistov Slovana Bratislava v play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 bude rakúsky Sturm Graz. Rozhodol o tom pondelkový žreb vo švajčiarskom Nyone. Prvý zápas odohrá úradujúci slovenský šampión 15. februára na pôde súpera, odvetu o týždeň neskôr doma na Tehelnom poli.Slovan sa do vyraďovacej fázy súťaže prebojoval z druhého miesta v A-skupine, v ktorej predstihol Olimpiju Ľubľana i Klaskvík a pred ním skončil iba favorizovaný francúzsky tím OSC Lille. V play off o osemfinále sa predstavia druhé tímy zo skupín EKL a tretie tímy základných skupín Európskej ligy. Okrem Sturmu mohliza súpera z EL dostať aj Olympiacos Pireus, Ajax Amsterdam, Real Betis, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Servette Ženeva alebo FK Molde.Play off sa bude hrať systémom doma-vonku 15. a 22. februára 2024. Úspešnejšie tímy postúpia do osemfinále, ktoré bude na programe 7. a 14. marca.Finále EKL sa uskutoční v stredu 29. mája na Štadióne Agia Sophia v Aténach. Titul v minulom ročníku získal West Ham United, ktorý v tejto sezóne účinkuje v EL.