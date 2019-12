Na olympiádu môžu zabudnúť. WADA suspendovala Rusko na štyri roky

Lausanne 9. decembra (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) v pondelok suspendovala Rusko z účasti na medzinárodných podujatiach v nasledujúcom štvorročnom období. Trest zahŕňa budúcoročné olympijské hry v Tokiu a zimné hry 2022 v Pekingu. Výkonný výbor WADA o tom rozhodol na pondelkovom zasadnutí vo švajčiarskom Lausanne.



Podľa hovorcu WADA bolo rozhodnutie o predĺžení ruských sankcií akceptované jednomyseľne. Rusko čelí obvineniu, že falšovalo záznamy dát z antidopingového laboratória v Moskve. Ruskí športovci budú môcť na najväčších podujatiach štartovať so štatútom "nezávislých" a bez národných symbolov, podobne ako na zimnej olympiáde 2018 v Pjongčangu.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) už skôr potvrdil, že sa bude držať rozhodnutí WADA. "Sú záväzné," uviedol minulý týždeň prezident MOV Thomas Bach. WADA už predtým opätovne suspendovala Ruskú antidopingovú agentúru (RUSADA). Pondelňajšie rozhodnutie sa vzťahuje aj na futbalové MS 2022 v Katare a šampionáty v ďalších športoch. Rusko má 21 deň na to, aby sa voči verdiktu odvolalo.



WADA otvorila desiatky prípadov proti ruským športovcom podozrivým z porušenia antidopingových pravidiel. Celkovo je podozrivých 298 Rusov, manipulácia z dátami z moskovského laboratória však výrazne skomplikovala prácu vyšetrovateľov. WADA vyšetruje iba 153 podozrivých, zvyšné prípady zmarili vymazané či zmenené dokumenty z moskovského laboratória. Doposiaľ začali stíhanie voči 41 ruským vzpieračom, dvom reprezentantom v taekwonde, jednom zápasníkovi a kanoistovi.



Rusko sa odvolá voči rozhodnutiu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA)



Tá v pondelok suspendovala krajinu z účasti na vrcholných podujatiach v nasledujúcom štvorročnom období. Pre agentúru TASS to uviedla bývalá olympionička Svetlana Žurovová, ktorá pracuje v parlamentnej komisii pre medzinárodné záležitosti.



"Som stopercentne presvedčená o tom, že Rusko sa voči rozhodnutiu odvolá. Musíme brániť našich športovcov," uviedla bývalá rýchlokorčuliarka a víťazka Svetového pohára na 500 m trati, ktorá v roku 2007 úspešne kandidovala za stranu Jednotné Rusko v parlamentných voľbách. V Štátnej dume pôsobila jedno volebné obdobie do roku 2011.



Vo štvrtok 19. decembra sa uskutoční zasadnutie dozornej rady Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA), na ktorom sa zvolí ďalší postup a padne rozhodnutie, či sa krajina voči suspendácii zo strany WADA odvolá.