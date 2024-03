Jány získal zlato vo vzduchovej puške na 10 metrov

ME vzduchové zbrane (Györ/Maď.):



vzduchová puška 10 m



muži - finále: 1. Patrik JÁNY (SR) 251,2 bodu, 2. István Péni (Maď.) 249,7, 3. Martin Strempfl (Rak.) 227,7, 4. Maciej Kowalewicz (Poľ.) 207,1, 5. Jon-Hermann Hegg (Nór.) 186,4, 6. Serhij Kuliš (Ukr.) 164,1, ..., kval.: Štefan ŠULEK (SR) nepostúpil do finále



Györ 1. marca (TASR) - Slovenský strelec Patrik Jány získal na ME v maďarskom Györi zlatú medailu v disciplíne vzduchová puška na 10 m. Vo finále zdolal domáceho reprezentanta Istvána Péniho o 1,5 bodu. Bronz si vystrieľal Martin Strempfl z Rakúska.Jány vylepšil na ME vlaňajšie druhé miesto a napodobnil svoj zisk najcennejšieho kovu z kontinentálneho šampionátu v nórskom Hamare 2022. Medzi osem najlepších sa prebojoval zo štvrtej priečky v kvalifikácii, počas celého finále súťaže mal najpresnejšiu mušku a zlato si postrážil aj v minisúboji s Pénim. Ďalší Slovák Štefan Šulek nepostúpil z kvalifikácie a nezabojoval tak o jednu z dvoch miesteniek na OH v Paríži, o ktoré sa v Györi súťažilo. Jány už olympijskú miestenku získal na minuloročných ME v Tallinne, kde si vybojoval striebro.Jány pridal do svojej zbierky ďalší cenný úspech. V rovnakej disciplíne získal zlato aj v roku 2019 na Svetovej univerziáde v Neapole a v novembri 2021 vyhral finále Svetového pohára vo Vroclave. Na OH v Tokiu skončil vo VzPu 10 m siedmy.