SFZ končí spoluprácu s Pavlom Hapalom a jeho asistentom Brunegrafom

Bratislava 16. októbra (TASR) – Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v utorok oficiálne ukončí spoluprácu s reprezentačným trénerom Pavlom Hapalom a jeho asistentom Otom Brunegrafom. V piatok o tom informovala oficiálna stránka zväzu.



Vedenie SFZ navrhlo ukončenie spolupráce s dvojicou trénerov po tom, čo sa operatívne zaoberalo výkonmi a výsledkami reprezentačného A-mužstva v októbrovom asociačnom termíne. "Napriek postupu do finále baráže kvalifikácie ME 2020 cez Írsko vyhodnotilo výsledky v zápasoch Ligy národov UEFA a herný prejav tímu v októbrových stretnutiach ako nedostatočný a nespĺňajúci oprávnené očakávania odbornej aj širokej verejnosti. Preto vedenie SFZ navrhlo ukončenie spolupráce s trénerom Pavlom Hapalom a jeho asistentom Otom Brunegrafom. Výkonný výbor SFZ s navrhovaným krokom súhlasí a v utorok ho na svojom zasadnutí už iba potvrdí," píše sa v oficiálnom vyhlásení na futbalsfz.sk.



Po utorkovom zasadnutí výkonného výboru zároveň prezident SFZ Ján Kováčik oznámi meno nového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Podľa RTVS je kandidát na post Štefan Tarkovič, ktorý pracoval pri reprezentácii ako asistentom trénera Jána Kozáka.



Hapal prevzal slovenskú lavičku 22. októbra 2018 práve po Kozákovi. Súťažnú premiéru absolvoval o necelý mesiac v Lige národov proti Ukrajine, jeho zverenci vtedy zvíťazili 4:1. Celkovo Hapal viedol SR v sedemnástich zápasoch, šesťkrát sa tešil z víťazstva, štyrikrát Slováci remizovali a sedemkrát prehrali. Naposledy v stredu doma s Izraelom 2:3, hoci po polčase viedli 2:0. Hapal však pri tom chýbal, keďže bol v karanténe po pozitívnom teste na koronavírus.



Pred pôsobením pri A-mužstve Slovenska viedol aj výber do 21 rokov. S ním v období 2015-2018 dosiahol úspech, keď mladí Slováci zvládli kvalifikáciu v konkurencii Holandska či Turecka a z prvého miesta postúpili na ME 2017 v Poľsku. Tam v tabuľke A-skupiny obsadili 2. miesto, keď zdolali domácich a vtedajších úradujúcich šampiónov Švédov. V tabuľke druhých tímov skončili na nepostupovom druhom mieste o skóre za Nemeckom.