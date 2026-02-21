< sekcia Šport
SLOVÁCI NEOBHÁJILI BRONZ NA ZOH: S Fínskom prehrali 1:6
V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6.
Miláno 21. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6.
Na štvrtom mieste na ZOH skončili Slováci aj v roku 2010 vo Vancouveri, keď prehrali rovnako s Fínmi (3:5). Toto umiestnenie je v Miláne pre slovenskú výpravu najlepšie, no po prvý raz od zimnej olympiády v Salt Lake City 2002 nezískala na hrách ani jeden cenný kov.
„Suomi“ získali piaty bronz v histórii zo ZOH, okrem toho majú aj dve striebra a pred štyrmi rokmi v Pekingu vystúpili prvýkrát na najvyšší stupienok. V nedeľňajšom finále zabojujú o zlato Kanaďania a Američania.
V zostave SR absentoval útočník z NHL Pospíšil, Fíni sa museli zaobísť bez ofenzívnej opory Rantanena. Úvod duelu bol z oboch strán opatrný a po piatich minútach svietilo na ukazovateli striel 1:1. Prvú slovenskú vyslal na bránku z uhla Slafkovský, no bola len propagačná. Chvíľu na to prišla väčšia šanca na strane obhajcov bronzu, Liška našiel pred bránkou Sukeľa, ale Saros si poradil. Na druhej strane vyriešil dve nepríjemné situácie Hlavaj. Fíni však udreli už z nasledujúcej akcie. Slováci sa nedokázali dostať z pásma, Heiskanen vypálil delovku od modrej a skákajúci puk si našiel pred bránkou úplne voľný Aho - 0:1. V 13. minúte mohlo byť 1:1. Liška najprv stratil, no ihneď aj získal puk v útočnom pásme, nabil úplne voľnému Regendovi, ten však zblízka trestuhodne minul. Vzápätí sa neujala ani strela z dobrej pozície Cehlárika. Slováci na to nenadviazali a opäť musel hasiť Hlavaj. V prvej časti im chýbali rýchlosť, presnosť aj nápaditosť, ktoré ich zdobili v úvodnom zápase so Suomi. Ani ich súperi však po vypätom dueli s Kanadou neprekypovali energiou.
Országh reagovala zmenou v prvom útoku, do ktorého sa posunul Regenda namiesto Tatara. Slováci v úvode druhého dejstva ubránili presilovku súperov a vo vlastnej dvakrát ohrozili Sarosa, no Fíni ich nepustili k dorážkam. Medzitým prišla ešte nádejná šanca Okuliara, ale ten spomedzi kruhov fínskeho brankára neprekvapil. Po lepšej slovenskej pasáži však prišla studená sprcha, keď sa po akcii štvrtého útoku Fínska presadil presnou strelou nad Hlavajovu lapačku Haula - 0:2. Slováci o dve minúty znova prepadli v strednom pásme, Suomi išli do prečíslenia, lenže Luostarinen to vzal na seba a Hlavaj zakročil. Obhajcovia bronzu takmer inkasovali pri vlastnej presilovke, no jej druhú časť zvládli dobre a Saros mal plné ruky práce, najmä pri šanci Gernáta. Slováci si v druhej časti vypracovali viac šancí, dlho bez gólového efektu, no 30 sekúnd pred druhou sirénou ich nakoplo fínske nedorozumenie pri odrazenom p;uku spoza bránky, ktoré Tatar potrestal blafákom na bekhend a vlial nádej na zvrat - 1:2.
Tú po zmene strán v presilovke takmer okamžite zmaril Kapanen, no jeho strela zazvonila len na hornej žŕdke. Slováci v ďalších minútach zatlačili súperov a vypracovali si viaceré šance, Saros si však poradil so strelami z diaľky, dorážkami i pekným zakončením Regendu z pravého kruhu. V 48. minúte ušiel Ružičkovi rýchly Aho, slovenský útočník ho zastavil za cenu faulu a Fíni svoju najsilnejšiu zbraň na tretí pokus v zápase už využili. Potrebovali na to 40 sekúnd, keď Heiskanenove nahodenie tečoval za Hlavaja Hintz. Vzápätí definitívne zmaril šance Slovákov na obhajobu bronzu Kakko, ktorý prešiel cez padajúceho Gernáta a strelou z pravého kruhu trafil presne k tyčke - 1:4. Slováci to v závere skúsil dvakrát bez brankára, no po chybách v rozohrávke upravili na do prázdnej bránky konečných 1:6 Armia a Haula.
ZOH 2026 - o bronz
Slovensko - Fínsko 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Góly: 40. Tatar (Fehérváry) - 8. Aho (Lehkonen, Heiskanen), 29. Haula (Armia, Tolvanen), 49. Hintz (Heiskanen, Tolvanen), 50. Kakko, 56. Armia (Hintz), 59. Haula (Armia, Ristolainen). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) - Hynek, Suchánek (obaja ČR), vylúčení: 3:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Cingel, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Liška, Sukeľ, Cehlárik - Takáč
Fínsko: Saros - Ristolainen, Mikkola, Heiskanen, Lindell, Jokiharju, Määttä, Matinpalo - Kakko, Lundell, Luostarinen - Granlund, Hintz, Teräväinen - Kapanen, Aho, Lehkonen - Tolvanen, Haula, Armia - Kiviranta
