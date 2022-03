Farkašová obhájila triumf v zjazde a má desiate zlato

Výsledky:



Zjazd zrakovo znevýhodnených – ženy:

1. Henrieta FARKAŠOVÁ/Martin MOTYKA (SR) 1:19,50 min,

2. Ta-čching Žu/Chan-chan Jen (Čína) +2,25 s,

3. Millie Knightová/Brett Wild (V.Brit.) +3,7,

4. Alexandra REXOVÁ/Martin Makovník (SR) +5,63







Zjazd zrakovo znevýhodnených – muži:

1. Johanes Aigner/Matteo Fleishmann (Rak.) 1:13,45,

2. Mac Marxouc /Tristan Rodgers (Kan.) +0,36,

3. Hyacinthe Deleplace/Valentin Giraud-Moine (Fr.) +0,65,

4. Miroslav HARAUS/Maroš HUDÍK (SR) +2,56,

5. Jakub KRAKO/Branislav BROZMAN (SR) +2,64

Peking 5. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v lyžovaní Henrieta Farkašová s navádzačom Martinon Motykom získali na zimných paralympijských hrách v Pekingu zlato v sobotňajšom zjazde zrakovo znevýhodnených žien. Ďalšia slovenská reprezentantka Alexandra Rexová skončila štvrtá.Pre Slovensko je to v Pekingu prvá zlatá medaila, pre Farkašovú už trinásta paralympijská, z toho jubilejná desiata zlatá. Víťazka a obhajkyňa zlata z Pjongčangu na druhé miesto odsunula so stratou 2,25 sekundy Číňanku Žu, tretia skončila Britka Knightová (+3,70). Rexová za krajankou zaostala o vyše 5 sekúnd.Slovensko má zo zimných paralympiád na konte už 56 medailí (16 zlatých, 21 strieborných, 19 bronzových), až 52 z nich si vybojovalo v paraalpskom lyžovaní. V Číne obhajuje 11 medailí, z toho šesť zlatých. O všetky sa pred štyrmi rokmi v Pjongčangu postarali práve paraalpskí lyžiari. Farkašová sa so štyrmi zlatými a jednou striebornou medailou stala najúspešnejšou účastníčkou Hier, čo dokázala ako vôbec prvá Slovenka.citoval web Slovenského paralympijského výboru (SPV) víťazku, ktorá na prvú súťaž v paraalpských disciplínach nastupovala v pozícii jednej z hlavných favoritiek. Na margo jubilejnej desiatej zlatej paralympijskej medaily dodala:Ešte len 16-ročná Alexandra Rexová mala pri svojej paralympijskej premiére štartové číslo tri. Na stupne víťazov jej však chýbali necelé dve sekundy.povedal tréner Martin Makovník, ktorý zaskočil na svahu za pôvodnú navádzačku Evu Trajčíkovú. Tá prišla do dejiska hier neskôr kvôli covidovým testom.Ani v súťaži zrakovo znevýhodnených mužov nemali slovenskí reprezentanti k medailovým stupňom víťazov ďaleko. Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom skončil štvrtý a Jakub Krako za chrbtom Branislava Brozmana na piatom mieste.opísal svoju chybu Krako.zhodnotil svoj výkon Haraus.