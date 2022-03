ZPH2022: Slovenská reprezentantka A. Rexová získala zlato v super-G

výsledky:



super-G zrakovo znevýhodnené ženy:

1. Alexandra REXOVÁ/Eva TRAJČÍKOVÁ (SR) 1:17,01 min,

2. Menna Fitzpatricková/Gary Smith (V.Brit.) +1,78 s,

3. Tan-čching Ču/Chan-chan Jen (Čína) +2,29







super-G stojace ženy:

1. Meng-čchiou Čang (Čína) 1:13,54,

2. Marie Bocherová (Fr.) +1,43,

3. Alana Eamsayová (Kan.) +3,30, ...

11. Petra SMARŽOVÁ +15,88,

13. Vanessa GAŠKOVÁ (obe SR) +18,06







super-G zrakovo znevýhodnení muži:

1. Neil Simpson/Andrew Simpson (V.Brit.) 1:08,91,

2. Giacomo Bertagnolli/Andrea Ravelli (Tal.) +0,40,

3. Johannes Aigner/Matteo Fleischmann (Rak.) +0,83, ...

5. Miroslav HARAUS/Maroš HUDÍK +1,38, Jakub KRAKO/Branislav BROZMAN diskvalifikovaní, Marek KUBAČKA/Mária ZAŤOVIČOVÁ (všetci SR) nedokončili







super-G stojaci muži:

1. Ťing-i Liang (Čína) 1:09,11,

2. Markus Salcher (Rak.) +0,24,

3. Alexis Guimond (Kan.) +0,91, ...

25. Martin FRANCE (SR) +7,68







Peking 6. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v lyžovaní Alexandra Rexová s navádzačkou Evou Trajčíkovou získali na zimných paralympijských hrách v Pekingu zlato v nedeľnom super-G zrakovo znevýhodnených žien. Ďalšia slovenská reprezentantka a obhajkyňa zlata z Pjongčangu Henrieta Farkašová vypadla.Rexová išla od začiatku v ideálnej stope a rýchlo a striebornú Britku Menny Fitzpatrickovú zdolala o 1,78 sekundy. Len 16-ročná slovenská reprezentantka skončila v sobotnom zjazde pri svojej paralympijskej premiére nečakane na výbornom štvrtom mieste. O deň neskôr už získala prvý paralympijský kov a hneď najvzácnejšieho lesku.povedala víťazka pre web Slovenského paralympijského výboru (SPV).vyjadrila sa Eva Trajčíková.Farkašová už išla so svojím navádzačom Michalom Červeňom, ktorý laboruje so zraneným kolenom. To síce vydržalo, ale 10-násobná paralympijská šampiónka v záverečnej tretine trate vletela do bránky a vypadla. Dovtedy na medzičasoch súperky. Vyrazilo jej dych a bolo po nádejach na medailové umiestnenie.povedala 13-násobná medailistka zo ZPH.V kategórii stojacich pretekárok skončili Petra Smaržová na 11. mieste a debutantka Vanesa Gašková na 13. mieste. Obe štartovali najmä s ambíciou vyskúšať si zjazdovku pres superkombináciu, ktorú organizátori predsunuli o deň skôr už na pondelok.V super-G boli v akcii aj slovenskí muži. Miroslav Haraus skončil piaty, Jakuba Kraka po prejazde bránkou diskvalifikovali, Marek Kubačka preteky nedokončil. V súťaži stojacich zjazdárov sa po prvý raz predstavil aj Martin France, ktorý obsadil v konkurencii 39 pretekárov 25. miesto.povedal v cieli Krako.Pre Slovensko je to v Pekingu druhá zlatá medaila, prvú získalo v sobotu v zjazde vďaka obhajkyni Farkašovej. Celkovo má SR zo zimných paralympiád na konte už 57 medailí (17 zlatých, 21 strieborných, 19 bronzových), až 53 z nich si vybojovalo v paraalpskom lyžovaní. V Číne obhajuje 11 medailí, z toho šesť zlatých. O všetky sa pred štyrmi rokmi v Pjongčangu postarali práve paraalpskí lyžiari. Farkašová sa so štyrmi zlatými a jednou striebornou medailou stala najúspešnejšou účastníčkou Hier, čo dokázala ako vôbec prvá Slovenka.