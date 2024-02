Fleury hral zrejme poslednýkrát proti Penguins, blysol sa v závere

New York 10. februára (TASR) - Kanadský hokejový brankár Marc-Andre Fleury má za sebou možno posledný zápas proti svojmu dlhoročnému tímu Pittsburgh Penguins. V noci na sobotu prispel 34 zákrokmi k víťazstvu Minnesoty Wild, ktorá zdolala "tučniakov" 3:2. Práve s nimi získal 39-ročný brankár trikrát Stanley Cup.



Fluery pôsobil v Pittsburghu v rokoch 2003 až 2017, finále play off s nim vyhral v sezónach 2008/09, 2015/16 a 2016/17. Momentálne mu beží dvojročný kontrakt v hodnote sedem miliónov amerických dolárov, ktorý sa skončí na konci prebiehajúceho ročníka. Samotný brankár ešte nie je rozhodnutý o svojej budúcnosti a v hre je aj ukončenie kariéry.



"Je to jednoducho veľká výzva. Viete, že súper má veľa schopných útočníkov aj obrancov," povedal k zápasu Fleury pre oficiálnu webstránku NHL. Štyri zákroky zaznamenal v záverečných 67 sekundách pri hre 4 na 6. Hostia hrali power play po vylúčení Jonasa Brodina za hru vysokou hokejkou. Fleury sa blysol najmä pri pokuse Jevgenija Malkina, ktorý strieľal z prvej. "Šesť hráčov, musíte bojovať. Možno je to trocha bláznivé a musíte len hrať a nepustiť nič dnu," dodal Kanaďan.



Ešte pred zápasom mal ceremóniu za tisíci zápas v NHL, ktorý odohral 31. decembra proti Winnipegu (2:3). "Som rád, že je po tom. Bol som z toho trocha nervózny. Cítil som ako postupne mäknem, každým premietnutým rokom, mojimi deťmi aj starými spoluhráčmi na veľkoplošnej obrazovke. Neviem, dostalo ma to. Myslím si však, že som sa cez to dostal hneď na začiatku počas súperovej presilovky. Ďakujem Wild a Penguins za výnimočný deň pre moju rodinu," povedal Fleury, ktorý nastúpil prvýkrát od 19. januára. Tri týždne pauzoval pre zranenie v hornej časti tela. Jeho spoluhráč Kirill Kaprizov vytvoril klubový rekord v počte dvadsaťgólových sezón v rade (4).



Klubový rekord stanovil aj Mika Zibanejad z New Yorku Rangers. Za "jazdcov" vsietil ôsmy gól v predĺžení a na ľade Chicaga (4:3 pp) tak prekonal Cecila Dillona, Butcha Keelinga a Briana Leetcha. Jeho spoluhráč Adam Fox sa stal šiestym hráčom v histórii klubu, ktorý zaznamenal po 30 asistencií v každej z úvodných piatich sezón s tímom. Vyrovnal sa tak Markovi Messierovi, Philovi Goyettemu (po 6), Artemijovi Panarinovi, Reijovi Ruotsalainenovi a Philovi Espositovi (po 5).



Evander Kane mal zas piaty hetrik vo farbách Edmontonu v dueli na ľade Anaheimu (5:3). Je to siedmy najvyšší počet v histórii organizácie spolu s Ryanom Smythom a Esom Tikkanenom. Tri body za asistencie mal kapitán Connor McDavid a bodoval tak v predošlých piatich zápasoch (5+6) a dvanásť duelov trvajúcu sériu ťahá aj proti Ducks (9+20). Jeho tím zdolal v tejto sezóne "káčerov" trikrát a dohromady im nastrieľal 20 gólov. V ich drese mal v noci na sobotu dve asistencie Adam Henrique a bodoval v siedmom dueli za sebou (4+7).