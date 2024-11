Fleury prekonal zápis Roya, od Draisatla dostal kuriózny gól

Edmonton 22. novembra (TASR) - Brankár Minnesoty Wild Marc Andre-Fleury nastúpil na svoj 1030. zápas v hokejovej NHL a dostal sa na tretie miesto v histórii, keď prekonal zápis Patricka Roya. V Edmontone vychytal víťazstvo 5:2, ale hneď v prvej minúte inkasoval kuriózny gól.



Hviezdny nemecký útočník Leon Draisatl sa z vlastného obranného pásma pokúsil založiť akciu, jeho prihrávku tečoval korčuľou Kirill Kaprizov, puk prešiel cez viacerých hráčov kotúľal sa smerom na Fleuryho. Ten sa snažil hokejkou okamžite rozohrať, ale tesne predtým puk na ľade nadskočil, brankár Wild "zľuftoval" a puk mu prešiel pomedzi betóny do bránky. Draisatl strelil v 27. sekunde svoj 15. gól v sezóne. "Môže sa to stať každému, bola to zhoda nešťastných okolností. Človek sa na tom chcel až zasmiať, bol to len úvod a išli sme ďalej. 'Flowera' to vôbec nerozhodilo a chytal vynikajúco," povedal pre nhl.com útočník Minnesoty Marcus Johansson.



Fleury po tom, ako prekonal zápis súčasného trénera NY Islanders Roya, má pred sebou už len dvoch brankárov. Na čele je Martin Brodeur, ktorý nastúpil v NHL na 1266 zápasov a druhý je Roberto Luongo (1044). Tridsaťdeväťročný kanadský brankár však oznámil, že po tejto sezóne ukončí kariéru.