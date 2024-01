Fleury prekonal zápis Roya, Reinhart vylepšil rekord profiligy

New York 16. januára (TASR) - Brankár Marc-Andre Fleury zaznamenal v noci na utorok 552. víťazstvo a dostal sa na druhé miesto v počte triumfov v NHL medzi brankármi. Tridsaťdeväťročný Kanaďan vychytal čisté konto a aj vďaka nemu Minnesota zdolala New York Islanders 5:0. Sam Reinhart zas skóroval v siedmom zápase v rade za Floridu, čím napodobnil Pavla Bureho a zároveň vylepšil rekord profiligy v hre špeciálnych tímov.



Fleury prekonal na druhom mieste zápis Patricka Roya (551). "Konečne, v uplynulom čase to bolo trochu ťažké. Škoda, že sa mi to nepodarilo už skôr. Myslím si však, že každý vie, že sa všetci v kabíne snažíme pracovať čo najlepšie a vyhrávať zápasy. Dnes to bol skvelý duel proti dobrému tímu a my sme ho zvládli," uviedol podľa nhl.com brankár Wild, ktorý dosiahol prvé čisté konto v sezóne a 74. v kariére.



Lídrom NHL v počte víťazstiev je neohrozene Martin Broduer (691). "Budem na to potrebovať ešte ďalších 15 rokov," uviedol s úsmevom Fleury: "Myslím si, že je dôležité mať pre sebou ciele. Už určitú dobu pôsobím v lige a vždy som chcel len zvíťaziť v ďalšom zápase. Je zábavne, že sa môžem dostať do spoločnosti brankárov, ktorých som obdivoval, keď som vyrastal. Mám voči nim obrovský rešpekt," povedal. V Minnesote pôsobí už tretiu sezóne a po tomto ročníku mu skončí s Wild dvojročný kontrakt, ktorý podpísal 8. júla 2022. "Môj sen bolo hrať v NHL. Bol som veľmi šťastný už len z toho, že som v lige mohol odohrať prvý zápas. Potom som sa sústredil na ďalšie. Mal som veľké šťastie, že som hral v skvelých tímoch s úžasnými spoluhráčmi. Mal som okolo seba ľudí, ktorí mi pomohli, aby som bol počas celého obdobia zdravý. Je naozaj bláznivé, kam až som sa dostal," skonštatoval Fleury.



Kanadský brankár získal s Pittsburghom Penguins trikrát Stanleyho pohár (2009, 2016 a 2017). Na ZOH 2010 vo Vancouveri dosiahol s národným tímom zlato a o jedenásť rokov neskôr získal prvýkrát v kariére Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára za sezónu 2020/21. Aj jeho spoluhráči v Minnesote mu po stretnutí vystrúhali poklonu za to, čo dokázal. "Je to sympaťák. Je lepší chlap ako brankár, čo hovorí samo o sebe, keď máte v tíme druhého najlepšieho brankára na svete - zatiaľ. Uvidíme. Je stále mladší a mladší, takže nikdy neviete," povedal útočník Mats Zuccarello. Pridal sa aj Marcus Foligno: "Je super, že som mohol byť pri tom. Všetci sme šťastní. Je úžasné byť v spoločnosti hráča, ktorý raz bude v Sieni slávy."



Reinhart strelil gól v siedmom zápase za sebou a vyrovnal klubový rekord Bureho (7, 2000/01). Zároveň strelil ako prvý hráč v histórii NHL gól v presilovke alebo v oslabení v siedmich stretnutiach v rade (6x v početnej výhode, 1x v oslabení). Prekonal Jeremyho Roenicka (6, 1992/93), Luca Robitailla (2x6, 1992/93) a Richa Prestona (6, 1979/80). Floride však ani presný zásah Reinharta nestačil na víťazstvo proti Anaheimu. Alex Killorn rozhodol svojím druhý gólom v stretnutí už po 48 sekundách extračasu o triumfe Ducks 5:4 pp. "Káčeri" zdolali kalifornský tím prvýkrát od 17. marca 2019.



Nepríjemnú správu zverejnilo Colorado Avalanche, ruský útočník Valerij Ničuškin absolvuje asistenčný program NHL a hráčskej asociácie NHLPA. Pauzovať bude neurčitý čas. Dvadsaťosemročný krídelník nešpecifikoval svoje problémy, no asistenčný program slúži primárne na riešenie závislostí a duševných problémov. "Urobil som rozhodnutie vyhľadať pomoc a vstúpiť do hráčskeho asistenčného programu. Môj cieľ je vyriešiť moje problémy a predísť raz a navždy negatívnym následkom. Urobím všetko, čo budem môcť, aby som sa vrátil na ľad a pripojil k mojim spoluhráčom čo najskôr,“ povedal Ničuškin podľa denverpost.com. V tejto sezóne nastúpil na 40 zápasov a získal 42 bodov (22+20).