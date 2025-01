Fleury vyrovnal rekord Brodeura s aspoň 10 víťazstvami v 20 sezónach

Minnesota 21. januára (TASR) - Kanaďan Marc-Andre Fleury sa stal druhým brankárom v histórii NHL po Martinovi Brodeurovi, ktorý vychytal minimálne 10 víťazstiev v dvadsiatich sezónach. Míľnik skompletizoval v nočnom zápase, v ktorom v drese Minnesoty triumfoval na ľade Colorada 3:1.



Fleury by mohol v budúcej sezóne vytvoriť nový rekord, no to sa pravdepodobne nestane, keďže už dávnejšie avizoval, že prebiehajúci ročník 2024/2025 je posledný v jeho kariére. Tú začal vo farbách Pittsburghu Penguins, za ktorý odchytal 12 sezón, vo všetkých dosiahol minimálne 10 víťazstiev. Ďalšie štyri pridal v drese Vegas, jednu v Chicagu a tri v Minnesote.



Brodeur a Fleury sú aj v popredí tabuľky počtu víťazstiev v histórii NHL. Legendárny Brodeur je líder so 691 triumfami v základnej časti. Fleury je s výrazným odstupom druhý, na konte má 571 výhier.