Flick chce oslavovať s Bayernom už v utorok, Zorc sa hnevá na VAR

Berlín 14. júna (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov kráčajú za ôsmym titulom v sérii v nemeckej Bundeslige. Ak zvíťazia v utorok v Brémach, môžu odštartovať majstrovské oslavy. "Chceme to tam uzavrieť, máme skvelú formu," vyhlásil tréner Bavorov Hansi Flick.



V sobotňajšom dueli 31. kola si na domácej pôde poradili s Borussiou Mönchengladbach 2:1, no zisk troch bodov sa nerodil jednoducho. Bayern rozhodol o svojom triumfe až v 86. minúte, keď sa presadil Leon Goretzka. Slovenský reprezentant László Bénes z Mönchengladbachu sa dostal na ihrisko tri minúty predtým. V prvom polčase otvoril skóre Joshua Zirkzee, keď potrestal hrubú chybu hosťujúceho brankára Yanna Sommera, o vyrovnanie sa však postaral o jedenásť minút neskôr vlastným gólom Benjamin Pavard. "Bol to neuveriteľne ťažký zápas, hostia mali dobrú taktiku. Ale bojovali sme o víťazstvo a napokon sme ho dosiahli, hoci až tesne pred koncom duelu. Ale umožnilo nám to, aby sme už v utorok oslávili majstrovský titul," citovala agentúra DPA strelca víťazného gólu Goretzku.



Bayernu nemohli v zápase pomôcť najlepší strelec Robert Lewandowski a autor najväčšieho počtu gólových asistencií Thomas Müller, ktorí si odpykávali trest pre žlté karty. Ich neprítomnosť však hostia nevyužili. "Sme sklamaní. V prvých pätnástich minútach sme ukázali dobrý futbal, rovnako aj v prvej štvrtine druhého polčasu. Ale postupne nás Bayern dostal pod tlak," zhrnul útočník Mönchengladbachu Lars Stindl.



Teoreticky má ešte šancu Bayernu zahatať cestu k titulu Borussia Dortmund, ktorá takmer celý zápas nedokázala prekonať obranu Fortuny Düsseldorf. Hostia vytrvalo dobýjali bránku domácich, v 65. minúte rozvlnil sieť Raphael Guerreiro. Arbiter však po preskúmaní akcie cez VAR postrehol hru rukou jedného z Dortmundčanov pred strelou a gól neuznal. "V našich uplynulých zápasoch sa VAR použil niekoľkokrát a vždy sa rozhodlo proti nám. Toto už nedokážem pochopiť. Pozeral som záznam asi dvadsaťkrát, žiadnu ruku som nevidel," uviedol športový riaditeľ Borussie Michael Zorc. Dortmund napokon vykúpila gólová hlavička Erlinga Haalanda v 95. minúte. Bayern má na konte 73 bodov, Dortmund o sedem menej. Haaland zaznamenal jedenásty gól v dvanástom zápase sezóny.



Druhú prehru po sebe zaznamenala Hertha Berlín. Eintrachtu Frankfurt doma podľahla 1:4, domáci hrali od 45. minúty bez obrancu Dedrycka Boyatu, ktorého rozhodca po faule a po druhej žltej karte vylúčil. Slovenský obranca Peter Pekarík opäť odohral celý zápas, od reštartu súťaže ešte nechýbal v zostave Herthy ani minútu. Berlínčania išli do vedenia v 23. minúte po zásahu Poliaka Krzystofa Piateka, no pred koncom polčasu skolil Boyata tesne pred pokutovým územím útočníka hostí Basa Dosta a musel ísť pod sprchy. Arbiter ešte skúmal VAR, či sa Boyata nedopustil faulu v pokutovom území, ale napokon z toho bol priamy kop. Šesť minút po prestávke Dost vyrovnal a o triumfe hostí potom rozhodol po najkrajšej akcii zápasu André Silva. Pätičkou zakončil skvelú prihrávku Dajčiho Kamadu, ktorý pred ňou vyzvŕtal niekoľko hráčov domácich a poslal spoluhráčovi loptu do voľného priestoru. Triumf Eintrachtu ešte prikrášlili Evan N'Dicka a druhým gólom Silva. "Začali sme dobre, ale po zranení Pera Skjelbreda a po červenej karte sme stratili dva piliere zo stredu obrany. Hostia dali góly príliš jednoducho, nebránili sme dobre," povedal tréner Herthy Bruno Labbadia. Jeho zverencom patrí v priebežnej tabuľke 10. miesto so ziskom 38 bodov.