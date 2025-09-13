< sekcia Šport
Flick kriticky o absencii Yamala: „Toto nie je starostlivosť o hráčov“
Osemnásťročný krídelník netrénoval s úradujúcim španielskym majstrom pre problémy v oblasti slabín a jeho štart je otázny aj vo štvrtkovom zápase Ligy majstrov proti Newcastlu.
Autor TASR
Barcelona 13. septembra (TASR) - Nemecký futbalový tréner Hansi Flick v službách FC Barcelona ostro kritizoval španielsku reprezentáciu. V nedeľu mu totiž v ligovom dueli s Valenciu bude chýbať Lamine Yamal, ktorý aj napriek zdravotným problémom odohral oba septembrové zápasy za národný tím.
Osemnásťročný krídelník netrénoval s úradujúcim španielskym majstrom pre problémy v oblasti slabín a jeho štart je otázny aj vo štvrtkovom zápase Ligy majstrov proti Newcastlu. Yamal odohral v uplynulých dňoch dva zápasy za Španielsko v kvalifikácii na MS 2026 proti Bulharsku (3:0) a Turecku (6:0).
„Nebude k dispozícii, pre mňa je to škoda. Odišiel do reprezentácie s bolesťami, netrénoval, dostával lieky proti bolesti, aby mohol hrať. V každom zápase viedli minimálne o tri góly a on hral 79 a 73 minút. Medzi zápasmi netrénoval. Toto nie je starostlivosť o hráčov. Španielsko má najlepší tím na svete, najlepších hráčov na svete. Na každom poste sú neuveriteľne dobrí. Možno keď chceme chrániť hráčov, mladých hráčov, takto by to nemalo vyzerať. Je mi z toho naozaj smutno,“ citovala agentúra AFP kritické slová Flicka zo sobotnej tlačovej konferencie.
Kormidelník Barcelony dodal, že si krátko písal s trénerom španielskej reprezentácie Luisom de la Fuentem, no ich komunikácia by sa mala zlepšiť: „Možno je to o tom, že moja španielčina nie je dobrá a jeho angličtina tiež nie je dobrá. Komunikácia by mohla byť lepšia. Bol som aj na tejto strane, ako tréner národného tímu, a viem, aká ťažká táto práca môže byť, ale komunikácia s klubmi bola vždy dobrá.“
Flick zároveň potvrdil, že Frenkie de Jong takisto vynechá zápas s Valenciou, no záložník Marc Bernal je po deväťmesačnej prestávke pre zranenie kolena pripravený vrátiť sa do kádra.
