Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Šport

Flick nebude môcť viesť Barcelonu z lavičky v dueli s Realom Madrid

.
Na snímke Hansi Flick. Foto: TASR/AP

Klub neuspel s odvolaním voči jeho červenej karte.

Autor TASR
Barcelona 22. októbra (TASR) - Nemecký futbalový tréner Hansi Flick nebude môcť viesť Barcelonu z lavičky v nedeľňajšom El Clasicu na pôde Realu Madrid. Klub totiž neuspel s odvolaním voči jeho červenej karte, ktorú videl za protesty v závere zápasu 9. kola La Ligy proti Girone. Informovala o tom agentúra DPA.

Barcelona napokon zvíťazila 2:1 gólom Ronalda Arauja v nadstavenom čase a pred šlágrom najvyššej španielskej súťaže stráca na vedúci Real dva body. „Tréner Hans-Dieter Flick musí niesť disciplinárne následky za druhú žltú a následnú červenú kartu, ktorú dostal v zápase s Gironou. Proti Realu Madrid sa nebude môcť pohybovať v priestoroch lavičky Barcelony," uvádza sa vo vyhlásení Španielskej futbalovej federácie.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte