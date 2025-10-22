< sekcia Šport
Flick nebude môcť viesť Barcelonu z lavičky v dueli s Realom Madrid
Klub neuspel s odvolaním voči jeho červenej karte.
Autor TASR
Barcelona 22. októbra (TASR) - Nemecký futbalový tréner Hansi Flick nebude môcť viesť Barcelonu z lavičky v nedeľňajšom El Clasicu na pôde Realu Madrid. Klub totiž neuspel s odvolaním voči jeho červenej karte, ktorú videl za protesty v závere zápasu 9. kola La Ligy proti Girone. Informovala o tom agentúra DPA.
Barcelona napokon zvíťazila 2:1 gólom Ronalda Arauja v nadstavenom čase a pred šlágrom najvyššej španielskej súťaže stráca na vedúci Real dva body. „Tréner Hans-Dieter Flick musí niesť disciplinárne následky za druhú žltú a následnú červenú kartu, ktorú dostal v zápase s Gironou. Proti Realu Madrid sa nebude môcť pohybovať v priestoroch lavičky Barcelony," uvádza sa vo vyhlásení Španielskej futbalovej federácie.
