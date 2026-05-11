Flick oslavoval titul len hodiny po úmrtí otca: Nikdy na to nezabudnem
El Clasico rozhodlo o triumfe „blaugranas“ v najvyššej španielskej súťaži prvýkrát v histórii.
Autor TASR
Barcelona 11. mája (TASR) - Nemecký futbalový tréner Hansi Flick na nedeľné oslavy majstrovského triumfu v La Lige nikdy nezabudne. Jeho Barcelona obhájila titul po domácom víťazstve nad najväčším rivalom Realom Madrid (2:0), ale úvodný výkop nastal len pár hodín po tom, ako sa 61-ročný kouč dozvedel, že mu zomrel otec. El Clasico rozhodlo o triumfe „blaugranas" v najvyššej španielskej súťaži prvýkrát v histórii.
Flick sa dozvedel tragickú novinu v nedeľných ranných hodinách. „Dnes ráno mi volala mama a povedala, že mi zomrel otec. Premýšľal som, či to mám tajiť, alebo či sa mám porozprávať so svojím tímom, pretože je pre mňa ako rodina. Povedal som si, že chcem túto informáciu dostať k hráčom a to, čo potom urobili, bolo neuveriteľné. Na tento moment nikdy nezabudnem. Som naozaj šťastný a hrdý na každého. Na každého hráča v tíme, aj na môj personál a na klub,“ uviedol počas majstrovských osláv.
Katalánci boli na Camp Nou živší a už v 9. minúte ich poslal do vedenia Marcus Rashford výstavným priamym kopom. „Nechcel som ho kopnúť. Nevidel som uhol a nevedel som, kam strieľať, ale potom mi všetci povedali, aby som ho kopol, to ma povzbudilo a dodalo mi sebavedomie. Nakoniec to bol skvelý gól,“ povedal Angličan pre Mundo Deportivo. O necelých desať minút nato prišla skvelá tímová akcia, Dani Olmo loptu akrobaticky sklepol na Ferrana Torresa a ten nedal z priestoru okolo bieleho bodu brankárovi Thibautovi Courtoisovi žiadnu šancu. Aj vďaka belgickému gólmanovi, ktorý predviedol päť zákrokov, sa už skóre nemenilo a domáci si došli po majstrovskú trofej. „Hrali sme veľmi dobre, veľmi dobre sme bránili a strelili sme dva skvelé góly,“ poznamenal Flick.
„Blaugranas“ majú tri kolá do konca sezóny na čele tabuľky nedostihnuteľný 14-bodový náskok práve pred Realom. Dosiaľ získali 91 bodov a podľa nemeckého kormidelníka zostáva ich cieľom atakovať hranicu 100 bodov. „Mali sme naozaj veľa zranení, veľa sa toho stalo. Myslel som si, že druhý rok bude ťažší, ale myslím si, že sme na fantastickej úrovni. Nestrelili sme toľko gólov, ale lepšie sme bránili, najmä ku koncu sezóny. Keď vidíte toľko mladých hráčov, je to neuveriteľné. Máme pred sebou ešte tri zápasy a chceme dosiahnuť 100 bodov,“ pokračoval Flick. Magickú stobodovú métu dosiahol katalánsky klub iba raz v histórii v sezóne 2012/13 pod vedením Tita Vilanovu, ktorý rok po zisku svojho jediného ligového titulu v pozícii hlavného kouča podľahol rakovine vo veku 45 rokov.
Flick prišiel do Barcelony v lete 2024. Momentálne má s kubom podpísaný kontrakt do júna 2027, ale podľa španielskych médií je len otázkou času, kedy dôjde k jeho predĺženiu. Šesťdesiatjedenročný Nemec už skôr avizoval, že Barcelona bude jeho posledným pôsobiskom. S Kataláncami v tejto sezóne získal aj španielsky Superpohár, no najbližšie chce s nimi dobiť Európu. „Cítim sa na správnom mieste, v správnom čase a myslím si, že všetci chceme pokračovať a chceme pre tento klub dať viac. Viem, že každý tu a aj v Barcelone chce vyhrať Ligu majstrov. Skúsime to znovu v budúcej sezóne a dúfajme, že tento cieľ dosiahneme,“ dodal Flick podľa AFP.
Presný opak súdržnosti sa momentálne deje v šatni madridského tímu, v dňoch pred El Clasicom zaberala španielske titulky šarvátka medzi Aurelienom Tchouamenim a Federicom Valverdem, ktorý dokonca skončil v nemocnici. Pred dvoma týždňami sa údajne dostali do konfliktu aj obrancovia Antonio Rüdiger a Alvaro Carreras. Real zakončí sezónu bez jedinej trofeje. „Musíme kolektívne urobiť krok vpred a mať oveľa jasnejšiu predstavu o tom, čo chceme dosiahnuť. Uprednostniť kolektív pred jednotlivcami, pretože okrem talentu vždy potrebujeme mať jasnú predstavu. Pre mňa je toto začiatok. Predovšetkým musíme pochopiť, že sme stratili veľa bodov proti tímom a v zápasoch, kde sme nemali,“ konštatoval tréner Alvaro Arbeloa, ktorý v januári nahradil Xabiho Alonsa.
K nedobrej atmosfére v klube pridala uplynulý týždeň aj správa, že francúzsky útočník Kylian Mbappe bol počas rekonvalescencie zranenia stehna na dovolenke v Sardínii a do Španielska pricestoval tesne pred predchádzajúcim duelom na pôde barcelonského Espanyolu (2:0), ktorý tým pádom nesledoval. „Nemáme veľmi čo povedať fanúšikom, pretože chápeme ich frustráciu, znepokojenie a to, akí nespokojní musia byť s touto sezónou. Všetko, čo môžeme urobiť, je pracovať, pozerať sa do budúcnosti, učiť sa zo všetkého, čo sme tento rok urobili zle, s vedomím, že Real Madrid sa vždy vráti,“ dodal Arbeloa, ktorý sa podľa medializovaných informácií na lavičke rekordného španielskeho majstra (36) neudrží: „Ako to býva, budeme viesť s klubom diskusie. Teraz chcem, aby tím dobre dokončil sezónu. O budúcnosti budeme vedieť od 24. alebo 25. mája.“ S možným návratom spájajú bývalého kouča Realu Joseho Mourinha.
Barcelončania netradične obdržali trofej už po skončení nedeľného zápasu a neskôr vypukli oslavy aj v uliciach katalánskej metropoly. Oslavná jazda v autobuse s otvorenou strechou bola na programe v pondelok v poobedňajších hodinách.
