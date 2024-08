Flick po debute velebil Lewandowského, verí že Gündogan zostane v tíme

Valencia 18. augusta (TASR) - Nemecký futbalový tréner Hansi Flick zažil v sobotu úspešnú súťažnú premiéru na lavičke FC Barcelona. Katalánsky veľkoklub vstúpil do novej sezóny španielskej La Ligy víťazstvom 2:1 na ihrisku Valencie, ktoré zariadil dvoma gólmi kanonier Robert Lewandowski.



Domáci síce viedli od 45. minúty zásluhou Huga Dura, no hostia stihli ešte do prestávky vyrovnať zásluhou Lewandowského. Poľský útočník pridal krátko po zmene strán aj svoj druhý gól v zápase, keď premenil pokutový kop. Tesný náskok si už favorit udržal. "Druhý polčas bol z našej strany oveľa lepší než prvý, v ňom sme spravili množstvo chýb. V závere úvodnej časti sme sa dokázali vrátiť späť do zápasu a po zmene strán sme si už počínali oveľa lepšie," hodnotil duel Flick pre Movistar. Po svojom víťaznom ligovom debute vyzdvihol najmä herný prínos Lewandowského: "Je absolútny profesionál. Nielenže strelil dva góly, ale pracoval veľmi dobre aj v defenzíve."



"Barce" pritom pre zranenia chýbali Gavi, Frenkie De Jong i Ronald Araujo. Šancu tak dostali mladíci, okrem Laminea Yamala aj jeho 17-roční vrstovníci Pau Cubarsi, Marc Bernal a 20-ročný stredopoliar Marc Casado z klubovej akadémie, ktorý absolvoval debut v A-tíme. Mladí hráči sa na ihrisku nestratili, ich výkon ocenil aj dvojgólový strelec Lewandowski: "Bolo dôležité, aby sme pri problémoch, ktorým čelíme, odštartovali ligu víťazne, navyše na štadióne, kde sa nehrá ľahko. Prvých 20 či 25 minút nebolo z našej strany dobrých. V prvom polčase sme mali problém dostať sa bližšie k súperovej šestnástke, no potom sme začali hrať oveľa lepšie. Podarilo sa nám to aj s tromi či štyrmi veľmi mladými hráčmi. Je to niečo výnimočné, že dokážete vyhrať zápas aj s toľkými mladíkmi, ukázali obrovský potenciál. Vôbec nebol na ich výkone badať nedostatok skúseností, hrali dobre s loptou i bez lopty. Mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom, no je určite skvelé začať sezónu víťazstvom."



V zostave Barcelony chýbal aj skúsený Ilkay Gündogan, ktorý mal podľa médií požiadať vedenie o prestup do iného klubu. Tridsaťtriročný nemecký stredopoliar, ktorý prišiel na Camp Nou vlani z Manchestru City, vstupuje do záverečnej sezóny svojej zmluvy. Gündogan je jeden z najlepšie zarábajúcich hráčov Barcelony a podľa španielskych médií by mohol z klubu odísť po tom, ako Katalánci angažovali ofenzívneho záložníka, resp. krídelníka Daniho Olma. Podľa Flicka chýbal Gündogan v zostave pre drobné zranenie. "V pondelok si poranil obočie a preto zostal doma," prezradil nemecký kouč, ktorý by bol rád, keby jeho krajan v tíme zostal: "Cením si ho ako hráča i ako osobnosť. Často sa s ním rozprávam, no to, čo si hovoríme, zostane medzi ním a mnou. Máme dobrý vzťah, dobre ho poznám. Mám pocit, že v mužstve zostane."