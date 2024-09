Flick po horkosladkom triumfe Barcelony: Musíme to prijať

Villarreal 23. septembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sú aj po 6. kole španielskej La Ligy na čele tabuľky bez straty bodu, nedeľné víťazstvo 5:1 vo Villarreale im však prinieslo vážny problém v podobe zraneného brankára Marca-Andreho ter Stegena. Podľa tamojších médií bude kapitán "blaugranas" absentovať do konca sezóny a vážnosť zranenia naznačil i tréner Hansi Flick.



Ter Stegen zostal ležať na trávniku na konci prvého polčasu, keď zneškodnil strelu Nicolasa Pepeho. Tridsaťdvaročného Nemca museli z ihriska odniesť na nosidlách. "Myslím si, že to bude vážne zranenie, keďže zostal ležať, ale počkáme si na ďalšie informácie. Sme z toho dosť smutní, no musíme to prijať. Nie je to jednoduché," uviedol po zápase Flick, ktorý po zranení ter Stegena poslal medzi tri žrde náhradníka Iňakiho Peňu. K prípadnému angažovaniu nového brankára sa vyjadriť nechcel. "Nepáči sa mi to riešiť hneď po konci duelu. Najprv sa pozrieme na ter Stegena, ktorý je kľúčový hráč pre nás i nemeckú reprezentáciu," citoval nemeckého kouča denník Marca.



Triumf hostí zariadili dvojgóloví Robert Lewandowski a Raphinha, jeden zásah pridal 21-ročný stredopoliar Pablo Torre. V drese "žltej ponorky" sa presadil Ayoze Perez, no domáci vsietili ďalšie tri góly, ktoré neplatili pre ofsajdy. "Je pre nás veľmi dôležité, že sme odohrali zápas vonku, dali sme päť gólov a nakoniec máme tri body. Nezáleží na tom ako, ale pokiaľ zvíťazíme, je to perfektné," povedal Lewandowski. Poľský kanonier zahodil šancu skompletizovať hetrik, keď v 66. minúte nepremenil pokutový kop.



Raphinha, ktorý prišiel do Barcelony v lete 2022, si po striedaní ter Stegena prebral kapitánsku pásku. "Nebudem klamať, fanúšik Barcelony som odmalička. Pri sledovaní týchto hráčov som vyrastal a je mi cťou, že tu hrám. Mať kapitánsku pásku pre mňa znamená veľa, som veľmi dojatý," konštatoval 27-ročný krídelník. "Od prvého dňa, keď som prišiel do Barcelony a zbadal som Raphinhu, videl som hráča, ktorý dáva klubu všetko. Som veľmi spokojný s jeho prínosom," dodal na Brazílčanovu adresu Flick.



Jeho náprotivok Marcelino bol napriek vysokej prehre na svojich zverencov hrdý: "Myslím si, že skóre bolo príliš vysoké v porovnaní s tým, čo sme videli na ihrisku. Som hrdý na prácu tímu a hru, ktorú sme predviedli. Obe mužstvá mali veľa šancí, ale Barca bola presnejšia ako my. Som spokojný s tým, ako sme jej konkurovali. Mrzí ma len naša defenzívna bilancia." Villarreal doma Barcelonu nezdolal od roku 2007, aj keď v minulej sezóne zvíťazil na jej pôde 5:3.