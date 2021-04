Flick po prehre Bayernu v Mainzi: Neprešli sme cez agresívnu obranu

Berlín 25. apríla (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Hansi Flick po bundesligovej prehre 1:2 na pôde 1. FSV Mainz neskrýval rozčarovanie. Jeho zverenci totiž nevyužili prvú šancu definitívne si zabezpečiť deviaty titul nemeckého majstra za sebou. Lipsko mohlo v prípade nedeľného domáceho víťazstva nad VfB Stuttgart znížiť stratu na Bavorov na sedem bodov.



Bayern v Mainzi nezachytil úvod zápasu a prehrával už od tretej minúty po strele Jonathana Burkardta. V 37. minúte zvýšil náskok domácich presnou hlavičkou Robin Quaison. Robert Lewandowski v úplnom závere vo štvrtej minúte nadstaveného času už iba skorigoval výsledok. Poľský kanonier sa vrátil do súťažného kolotoča po zranení kolena, ktoré utrpel koncom marca v dueli kvalifikácie MS 2022 na pôde Andorry.



"Mrzí ma, že sa nám nepodarilo spečatiť zisk titulu. Mainz hral počas celého zápasu veľmi dobre, agresívne v obrane. Nepúšťal nás do žiadnych gólových šancí. V prvom polčase sme nehrali vôbec tak ako sme si predstavovali. Po zmene strán sme sa zlepšili, no na zvrat v zápase to nestačilo. Musíme túto prehru hodiť čím skôr za hlavu. Čakajú nás ešte tri kolá. V prípade, že Lipsko doma nezakopne so Stuttgartom, potrebujeme ešte jedno víťazstvo. Verím, že ho dosiahneme už v najbližšom domácom dueli proti Borussii Mönchengladbach," uviedol Flick pre oficiálny klubový web.



Kritikou do vlastných radov nešetril ani jeden z najskúsenejších hráčov Bayernu Thomas Müller: "Pri hre s loptou i bez lopty sme boli o pol sekundy pomalší ako zvyčajne. Mainz tak mal viac priestoru. Nedokázali sme dobyť obranné hradby súpera a s pribúdajúcimi minútami sa naša frustrácia stupňovala. Za predvedený výkon sme si nezaslúžili ani bod."



Mainz sa vďaka zisku skalpu úradujúceho šampióna priblížil k záchrane medzi bundesligovou elitou. S 34 bodmi sa vyšvihol na 12. miesto. "Ak chcete uspieť proti Bayernu, veľa faktorov musí hrať vo váš prospech. Všetko musí do seba zapadnúť a všetci hráči musia podať špičkové výkony. Celý tím hral brilantne, najmä v prvom polčase. Útočníci Bayernu predstavujú pre každé mužstvo veľkú hrozbu, ale príliš sme im toho nedovolili, počas celých 90 minút sme skvele bránili. Som hrdý, že som tréner tohto tímu," zdôraznil kouč Mainzu Bo Svensson.