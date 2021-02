Flick po prehre Bayernu vo Frankfurte: Sme tiež iba ľudia

Berlín 21. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov v najvyššej nemeckej súťaži opäť zakopli. Päť dní po domácej remíze 3:3 s Arminiou Bielefeld prehrali v 22. kole Bundesligy na pôde Eintrachtu Frankfurt 1:2. Zaváhanie Bavorov mohlo využiť Lipsko, v prípade nedelňajšieho triumfu nad Herthou Berlín by znížilo stratu na lídra na dva body.



Bayernu vo Frankfurte chýbali Thomas Müller, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Douglas Costa i Serge Gnabry. Úradujúci majster nezachytil začiatok stretnutia a po 31 minútach prehrával 0:2. Poľský kanonier Robert Lewandowski už iba skorigoval prehru tímu, ktorý sa vrátil do bundesligového kolotoča po víťaznom ťažení na MS klubov v Katare.



"Ak by sme od úvodného hvizdu hrali tak ako v druhom polčase, z Frankfurtu by sme si odniesli tri body. Prvú 45-minútovku sme však prespali. Máme za sebou turbulentné dni, sme tiež iba ľudia. Prehry patria k športu a môžu vás posunúť," uviedol tréner Bayernu Hansi Flick.



Kritikou do vlastných radov nešetril brankár Manuel Neuer. "Nepoučili sme sa zo zápasu s Bielefeldom. Proti tímu, akým je Eintracht, treba hrať od začiatku agresívne. To sa nám však nepodarilo. Dvakrát sme inkasovali a domáci si už víťazstvo nenechali ujsť."



Eintracht si vďaka zisku troch bodov upevnil štvrté miesto v tabuľke zaručujúce účasť v Lige majstrov. "Musím zložiť kompliment celému mužstvu za to, že príkladne bojovalo a produkovalo ľúbivý futbal. Víťazstvo nad Bayernom má obrovskú cenu, sú to pre nás bonusové body. Som veľmi hrdý na všetkých hráčov," nadchýnal sa kouč Eintrachtu Adi Hütter.



K oporám domáceho tímu patril Amin Younes, ofenzívny stredopoliar exportnou strelou do vinkla zvýšil na 2:0. Po góle si vyhrnul dres, pod ktorých mal tričko s menom jednej z obetí vlaňajšieho rasistického útoku v Hanau.