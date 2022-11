Flick po remíze Nemcov so Španielmi: Som na hráčov hrdý

Bratislava 28. novembra (TASR) - Po vlne kritiky za prehru s Japonskom 1:2 sa futbalisti Nemecka dočkali slov chvály zo strany médií aj trénera. A to aj napriek tomu, že v nedeľňajšom zápase proti Španielsku na MS získali iba bod, ktorý ratovali až v 83. minúte. Nerozhodný výsledok 1:1 mal pre nich mimoriadnu cenu, črtajúca sa prehra by im výrazne skomplikovala možnosti postupu do osemfinále.



Gól, ktorý výrazne zmenil nálady okolo nemeckého tímu, strelil 29-ročný útočník Niclas Füllkrug. Tréner Hansi Flick ho poslal na ihrisko v 70. minúte namiesto Thomasa Müllera za stavu 0:1. "Museli sme niečo zmeniť a som rád, že som splnil to, čo sa odo mňa očakávalo. Nevyvíjalo sa to pre nás dobre, ale ukázali sme veľkú vôľu odčiniť výsledok s Japonskom. Stále sme v hre o postup a to je po druhom zápase najdôležitejšie," poznamenal Füllkrug, ktorý gólom odpovedal na zásah Španiela Alvara Moratu zo 62. minúty.



Nemci čelili po nečakanej prehre s Japonskom veľkej kritike a tlaku a proti Španielom, ktorí na úvod skupiny rozobrali Kostariku 7:0, ich nič ľahké nečakalo. Ani druhý duel sa pre nich nevyvíjal priaznivo, ale trojité striedanie v 70. minúte vyústilo do gólu Füllkruga. Tréner po zápase ocenil výkon, ktorý bol podľa neho výrazne lepší než proti Japonsku. "Som na hráčov hrdý," poznamenal Flick pre agentúru AP a nadšenie z výkonu národného tímu prezentovali aj viaceré nemecké médiá. "Toto bol úplne iný nemecký tím. Tentoraz predviedol obetavý výkon. Tréner Flick veľmi dobre postavil základnú jedenástku a na rozdiel od zápasu s Japonskom spravil veľmi dobré rozhodnutia počas zápasu. Navyše trafil žolíka. K tomu aj správne koordinovaný pressing, ktorý nútil súpera k chybám," napísal renomovaný magazín Kicker.



Tréner Španielov Louis Enrique sa snažil stopercentne zamerať pozornosť na zápas s Nemeckom, no v nedeľu mu myseľ odbiehala aj iným smerom. Druhý duel jeho tímu na MS sa totiž konal práve v deň, v ktorý by jeho dcéra Xana oslávila 13. narodeniny. Zomrela v roku 2019 na následky vzácnej formy rakoviny kostí. "Dnes to bol špeciálny deň. Nie preto, že sme hrali s Nemeckom, ale preto, že moja dcéra Xana by mala 13. narodeniny. Láska, kdekoľvek si, milujem ťa," odkázal Enrique na sociálnych sieťach. Xana bola jeho najmladšia dcéra, okrem nej má aj syna Pacha (23) a dcéru Siru (22).



Nemci remízou v jednom z najväčších ťahákov doterajšieho priebehu MS zamotali E-skupinu natoľko, že pred jej záverečnými dvomi zápasmi majú šancu na postup všetky štyri tímy. Práve Nemci sú na tom bodovo najhoršie, keďže sú na 4. mieste a vo štvrtkovom zápase s Kostarikou (20.00 SEČ) musia jednoznačne zvíťaziť. V prípade, že potvrdia úlohu favorita a Japonci remizujú so Španielskom, bude dôležité skóre. To majú Nemci v porovnaní s ázijským tímom o jeden gól horšie. Nemecké víťazstvo v kombinácii s prehrou Japonska by znamenalo ich postup. Španieli sú so 4 bodmi v komfortnejšej situácii, ale zatiaľ bez definitívnej istoty. "Remíza nás posunie do osemfinále a pravdepodobne aj k prvému miestu v skupine. My však budeme hrať na víťazstvo," poznamenal tréner Enrique.



Japonci proti Kostarike nenadviazali na senzačné víťazstvo nad Nemeckom 2:1 a prehrali 0:1. Kostarickým hrdinom sa stal Fuller Spence, ktorý gólom v 81. minúte rozhodol zápas. Karibský tím je na tom bodovo rovnako ako Japonsko, ale s výrazne negatívnym skóre 1:7 nemá priaznivé vyhliadky na postup.



V F-skupine už Kanada prišla o šancu na postup do osemfinále. Prehry s favoritmi Belgickom (0:1) a Chorvátskom (1:4) v kombinácii s nedeľným víťazstvom Maroka nad Belgickom 2:0 znamenajú kanadskú rozlúčku tretím zápasom. Kanaďania v ňom nastúpia vo štvrtok 1. decembra (16.00 SEČ) proti Maroku, ktorému pôjde o dokonanie senzácie. V skupine s dvomi veľkými favoritmi má reálnu šancu postúpiť na úkor Belgicka alebo Chorvátska, ktoré nemajú istotu ďalšej fázy.



Maroku bude stačiť na postup aj remíza a za určitých okolností aj prehra. Do veľmi dobrej východiskovej pozície sa jeho hráči dostali po nečakanom víťazstve nad Belgickom 2:0. Favorit mal síce percentuálne vyššie držanie lopty (67:33), no Maročania mu viackrát podkúrili v ofenzíve a gólmi striedajúcich Abdelhamida Sabiriho a Zakariu Aboukhlala sa postarali o jedno z najväčších prekvapení doterajšieho priebehu MS. Nadviazali ním na ďalší cenný výsledok, ktorým bola remíza s Chorvátskom 0:0. "Môžeme byť nepríjemní pre každého. Sme tím, ktorý bude ťažké zdolať. Neverili nám, že môžeme zdolať jeden z najlepších tímov na svete, ale dokázali sme to. Naši hráči nastúpili aj napriek zraneniam, mám pred nimi rešpekt. Skvelá práca. A ďakujeme fanúšikom za podporu, sme jedna veľká marocká rodina," citovala agentúra AP trénera Maroka Walida Regraguiho.



Belgičania vstúpili do katarského šampionátu víťazstvom nad Kanadou 1:0, po ktorej britský denník The Guardian zverejnil nečakané vyjadrenie jedného z lídrov Belgicka Kevina De Bruynea. Ten k otázke o možnom útoku na titul uviedol, že "sme príliš starí." Jednou z reakcií na prehru Belgicka boli nepokoje v Bruseli. Počas nich musela polícia použiť vodné delá a slzný plyn voči fanúšikom, ktorí rozbíjali výklady a podpaľovali vozidlá.