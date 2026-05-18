Flick podpísal s FC Barcelona zmluvu do 30. júna 2028

Tréner FC Barcelona Hansi Flick, ktorého hráči vyhadzujú do vzduchu po zápase 35. kola španielskej futbalovej La Ligy FC Barcelona - Real Madrid v Barcelone v nedeľu 10. mája 2026. Foto: TASR/AP

Barcelona 18. mája (TASR) - Nemecký futbalový tréner Hansi Flick v pondelok podpísal s FC Barcelona zmluvu do 30. júna 2028. Súčasťou dohody je aj prípadná opcia, ktorá by po aktivovaní udržala 61-ročného kouča v metropole Katalánska aj v roku 2029.

Flick prišiel k „blaugranas“ v júli 2024. Dvakrát za sebou vyhral titul v španielskej La Lige, pričom ten druhý si zabezpečila Barca víťazstvom v El Clasicu nad Realom Madrid (2:0).

Flick je architektom víťaznej Barcelony. Počas dvoch sezón získal s klubom dva tituly španielskeho majstra a zapísal sa do histórie. Má všetky predpoklady, aby vybojoval s Barcelonou ďalšie cenné trofeje," uviedli predstavitelia FC Barcelona na klubovom webe.

Flick sa teší na ďalšie výzvy. „Teší ma, že vedenie klubu mi dalo dôveru a spoločne s mojim realizačným tímom môžem pokračovať v načatom diele. Veľmi si to cením. Zmluva zatiaľ platí do 30. júna 2028 a potom uvidíme, či využijeme opciu a predĺžime našu spoluprácu. Myslím si, že je to veľmi dobrá dohoda," povedal nemecký kouč, ktorý v minulosti žal úspechy na lavičke Bayernu Mníchov. V roku 2020 triumfoval s Bavormi v Lige majstrov.
