Flick predĺžil zmluvu s FC Barcelona do roku 2028
Flick prišiel k „blaugranas“ v júli 2024.
Autor TASR
Barcelona 13. mája (TASR) - Nemecký futbalový tréner Hansi Flick predĺžil zmluvu s FC Barcelona do roku 2028. Súčasťou dohody je aj prípadná opcia, ktorá by po aktivovaní udržala 61-ročného kouča v metropole Katalánska aj v roku 2029.
Flick prišiel k „blaugranas“ v júli 2024. Dvakrát za sebou vyhral titul v španielskej La Lige, pričom ten druhý si zabezpečila Barca počas víkendu víťazstvom v El Clasicu nad Realom Madrid (2:0). „Som z podpisu naozaj šťastný. Klub dal mne a môjmu tímu dôveru na ďalší rok či dva práce. Mnohí tréneri by boli šťastní, keby dostali zmluvu na štyri alebo päť rokov, ale v prípade Barcelony je dobré ju obmedziť. Veľmi si to vážim,“ uviedol Flick podľa BBC. „Ideme do roku 2028 a potom uvidíme, či je všetko v poriadku. Ak áno, môžeme sa rozhodnúť pre ďalší rok. Klub má právo, ja mám právo a myslím si, že je to dobrá dohoda,“ doplnil Flick, ktorý pred dvoma rokmi nahradil vo funkcii klubovú hráčsku legendu Xaviho Hernandeza.
Barcelona absolvovala majstrovské oslavy tri kolá pred koncom súťaže, v ktorej má šancu vyrovnať ziskom 100 bodov historické maximum.
