Piatok 1. máj 2026
Flick sa dohodol na ročnom predĺžení kontraktu s Barcelonou

Na snímke Hansi Flick. Foto: TASR/AP

Flick prišiel do katalánskeho veľkoklubu v júli 2024. V uplynulej sezóne získal s tímom majstrovský titul a je krok od úspešnej obhajoby.

Barcelona 1. mája (TASR) - Nemecký futbalový tréner Hansi Flick sa dohodol so španielskym klubom FC Barcelona na predĺžení kontraktu o jeden rok. S lídrom La Ligy tak má platnú zmluvu do júna 2028 s opciou na ďalšiu sezónu.

Flick prišiel do katalánskeho veľkoklubu v júli 2024. V uplynulej sezóne získal s tímom majstrovský titul a je krok od úspešnej obhajoby. Definitívu môže získať už nadchádzajúci víkend, Barcelona nastúpi na pôde Osasuny Pamplona a jej prenasledovateľ v boji o prvenstvo Real Madrid na ihrisku Espanyolu Barcelona. V Lige majstrov Katalánci vypadli vo štvrťfinále s Atleticom Madrid. Informovala o tom agentúra DPA.
