Flick skončil na lavičke Nemecka, tím dočasne povedie Völler

Berlín 10. septembra (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) ukončil s okamžitou platnosťou spoluprácu s reprezentačným trénerom Hansim Flickom. Stalo sa tak na druhý deň po sobotňajšej domácej prehre 1:4 v prípravnom zápase s Japonskom.



Národný tím čaká už v utorok v Dortmunde ďalší prípravný súboj proti vicemajstrom sveta Francúzom, v ktorom ho povedie športový riaditeľ DFB Rudi Völler. Ten už na lavičke Nemecka pôsobil, v roku 2002 s ním postúpil do finále majstrovstiev sveta. "Chceme nájsť nového trénera čo najskôr. Mužstvo potrebuje nový impulz, preto sme sa rozhodli pre zmenu. Rozhodnutie odvolať Hansiho Flicka sa nerodilo ľahko, no teraz je najdôležitejšie vniesť do tímu pozitívneho ducha a sebadôveru," citovala DPA prezidenta DFB Bernda Neuendorfa.



Nemeckí reprezentanti pod vedením Flicka nepostúpili na MS 2022 v Katare zo základnej skupiny, v ktorej takisto podľahli Japonsku (1:2). "Odveta" vo Wolfsburgu sa nevydarila a národný tím prehral už štvrtý z uplynulých piatich zápasov. Pritom Nemci už o deväť mesiacov hostia majstrovstvá Európy, kde by chceli mieriť vysoko.



Päťdesiatosemročný kouč napriek sobotňajšej prehre vyhlásil, že chce pokračovať vo funkcii, vedenie DFB však malo opačný názor. Flick čelil dlhodobo kritike za slabé výkony národného tímu, najnovší neúspech krízu ešte prehĺbil. Bývalý kouč Bayernu Mníchov sa tak stal úplne prvým odvolaným trénerom nemeckej reprezentácie od vytvorenia funkcie v roku 1926.