Flick v šoku po vypadnutí Bayernu s Kielom: Sme nesmierne sklamaní

Tréner Bayernu Mníchov Hans-Dieter Flick dvíha nad hlavu trofej po triumfe vo finále Ligy majstrov v Lisabone 23. augusta 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Berlín 14. januára (TASR) - O obrovskom sklamaní hovoril tréner futbalistov Bayernu Mníchov Hansi Flick po tom, čo jeho tím v stredu senzačne vypadol už v 2. kole Nemeckého pohára. Obhajca trofeje prekvapujúco nedokázal prejsť cez druholigový Holstein Kiel, na jeho ihrisku prehral po jedenástkovom rozstrele 5:6, keď sa súboj v riadnom hracom čase i po predĺžení skončil nerozhodne 2:2.povedal Flick pre Sky TV. Hostia nastúpili v základnej zostave bez opôr Roberta Lewandowského či Davida Alabu, obaja zasiahli do hry až v priebehu strenutia. Bayern prišiel o víťazstvo v piatej minúte nadstavenia riadneho času, keď na 2:2 vyrovnal Hauke Wahl. V rozstrele ako jediný nepremenil svoj pokus v šiestej sérii Španiel Marc Roca.citovala Flicka agentúra AFP.Bayern prvýkrát od sezóny 2000/2001 vypadol v domácom pohári s tímom, ktorý nehrá najvyššiu Bundesligu. Bavori stroskotali v pohárovej súťaži premiérovo od nástupu Flicka na lavičku v novembri 2019.komentoval nečakané vypadnutie útočník Bayernu Thomas Müller. Úradujúci bundesligový i európsky šampión zaznamenal ďalší neúspech po tom, čo minulý týždeň v piatok prehral na pôde Borussie Mönchengladbach 2:3, hoci viedol o dva góly.dodal Müller.Favorit mal postup na dosah, v závere nadstaveného času však obrana Bayernu dovolila Wahlovi skórovať hlavičkou a ten poslal zápas do predĺženia.priznal Flick.Po tom, čo Roca nepremenil v rozstrele svoj pokus a Fin Bartels sa nemýlil, vytryskol v tábore druholigistu gejzír radosti.nadchýnal sa Bartels.dodal s úsmevom.vyhlásil iba 32-ročný tréner Kielu Ole Werner. Duel sa mal hrať pôvodne v decembri, no Nemecký futbalový zväz schválil žiadosť Bayernu o preloženie súboja na januárový termín. Vo februárovom osemfinálovom súboji privíta Kiel ďalšieho druholigistu z Darmstadtu.