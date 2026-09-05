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Flick verí, že Yamal bude pripravený na duel vo Valencii
Yamal zaujal pri pondelňajšom víťazstve nad Rayom Vallecanom 5:2, keď strelil svoje prvé dva góly v sezóne.
Autor TASR
Barcelona 5. septembra (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Hansi Flick verí, že hviezda „blaugranas“ Lamine Yamal bude k dispozícii na nedeľný ligový duel proti Valencii. Devätnásťročný krídelník v sobotu netrénoval so spoluhráčmi, ale absolvoval samostatnú tréningovú jednotku.
Flick uviedol, že Yamal pocestuje s tímom na štadión Mestalla, o jeho prípadnom nasadení do zápasu sa rozhodne neskôr. „Trénoval samostatne a všetko bolo v poriadku, zajtra s nami pocestuje. Dostal ranu a mal určité bolesti, tak sme sa rozhodli, že bude lepšie, ak bude trénovať samostatne. Čo sa týka zajtrajška, ešte nemôžem povedať, či bude hrať. Musíme sa rozhodnúť, či je lepšie, aby si oddýchol alebo nastúpil od začiatku. Porozprávam sa s ním a rozhodneme sa,“ citovala nemeckého kouča agentúra AFP.
Yamal zaujal pri pondelňajšom víťazstve nad Rayom Vallecanom 5:2, keď strelil svoje prvé dva góly v sezóne. Barca si po zaváhaní Realu Madrid, ktorý prehral s Betisom Sevilla, môže upevniť pozíciu lídra La Ligy. Katalánci majú na konte tri víťazstvá a skóre 12:2. Real má takisto deväť bodov, ale odohratý o zápas viac.
Flick uviedol, že Yamal pocestuje s tímom na štadión Mestalla, o jeho prípadnom nasadení do zápasu sa rozhodne neskôr. „Trénoval samostatne a všetko bolo v poriadku, zajtra s nami pocestuje. Dostal ranu a mal určité bolesti, tak sme sa rozhodli, že bude lepšie, ak bude trénovať samostatne. Čo sa týka zajtrajška, ešte nemôžem povedať, či bude hrať. Musíme sa rozhodnúť, či je lepšie, aby si oddýchol alebo nastúpil od začiatku. Porozprávam sa s ním a rozhodneme sa,“ citovala nemeckého kouča agentúra AFP.
Yamal zaujal pri pondelňajšom víťazstve nad Rayom Vallecanom 5:2, keď strelil svoje prvé dva góly v sezóne. Barca si po zaváhaní Realu Madrid, ktorý prehral s Betisom Sevilla, môže upevniť pozíciu lídra La Ligy. Katalánci majú na konte tri víťazstvá a skóre 12:2. Real má takisto deväť bodov, ale odohratý o zápas viac.